Wien im Halloween-Fieber: 16 Millionen Euro Umsatz mit Grusel-Stimmung





Wien im Halloween-Fieber

Wien steht kurz vor Halloween wieder ganz im Zeichen von Kürbissen, Kostümen und Kerzenlicht.

Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien feiern heuer so viele Menschen wie nie zuvor das Gruselfest.

Sieben von zehn Familien mit Kindern ziehen am 31. Oktober los, um beim traditionellen „Süßes oder Saures“ dabei zu sein. Auch Erwachsene machen zunehmend mit:

43 Prozent wollen fix Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen, weitere 26 Prozent planen es wahrscheinlich.

Halloween wird zum fixen Bestandteil des Wiener Jahres

Halloween ist längst mehr als ein importierter Trend, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Vor einem Jahrzehnt hatte das Fest noch eine ganz andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung. Heute ist Halloween etabliert, deutlich populärer, vielfältiger und wirtschaftlich relevanter denn je.

16 Millionen Euro Umsatz: Wiener Handel profitiert

Die Begeisterung für das gruseligste Fest des Jahres sorgt für klingelnde Kassen:

16 Millionen Euro geben die Wienerinnen und Wiener heuer für Halloween-Produkte aus.

Die durchschnittlichen Ausgaben liegen bei rund 50 Euro pro Person, das sind 10 Euro mehr als im Vorjahr.

Damit zählt Halloween inzwischen zu den wichtigsten saisonalen Kaufanlässen der Stadt.

Besonders Nahversorger, Dekorations- und Kostümgeschäfte spüren den Aufschwung deutlich.

Was die Wiener am liebsten kaufen

Beim Halloween-Shopping dominieren die Klassiker:

85 Prozent kaufen Süßigkeiten , 34 Prozent setzen auf Zierkürbisse, Dekoartikel und Kostüme .

kaufen , setzen auf . Rund 28 Prozent investieren zusätzlich in Schminke, Make-up, Schmuck und Accessoires , um das Grusel-Outfit zu perfektionieren.

investieren zusätzlich in , um das Grusel-Outfit zu perfektionieren. Etwa 80 Prozent der Wienerinnen und Wiener kaufen im stationären Handel, rund 40 Prozent zusätzlich online – ein klares Signal für die Bedeutung lokaler Geschäfte.

Halloween bringt Stimmung und Umsatz

Ob Süßes, Schminke oder Spinnennetz – Halloween schafft es, Konsumfreude und Festlaune zu verbinden.

Für den Wiener Handel ist das Gruselfest ein willkommener Umsatzimpuls in Zeiten gedämpfter Konsumstimmung – und für viele Familien ein Stück unbeschwerter Herbst-Freude.

© Florian Wieser Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien betont: „Themenanlässe wie Halloween stärken den Wiener Handel nachhaltig. Sie bringen Frequenz, Stimmung und Kaufanreize in die Stadt. Auch wenn die reale Kaufkraft inflationsbedingt kaum zunimmt, sorgt das Fest jedes Jahr für zusätzliche Kundinnen- und Kundenfrequenz im stationären Handel.“



