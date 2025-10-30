Wien ist Weihnachtsmetropole Europas: Ab 6. November öffnen die Christkindlmärkte

Mit 6. November startet Wien in die Adventzeit: Der erste Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten, ab 21. November sind alle Christkindl- und Weihnachtsmärkte der Stadt in Betrieb. „In der Adventzeit zeigt Wien einmal mehr, dass es als Einkaufsstadt lebt und pulsiert“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Weihnachtsmärkte gehören fix zur Adventzeit in Wien - sie schaffen Stimmung, Begegnung und geben den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft.“

Wien ist in allen europäischen Rankings als eine der schönsten Städte zur Weihnachtszeit ganz vorne dabei





Wien als schönste Stadt zur Weihnachtszeit

In kaum einer anderen Stadt Europas gibt es mehr Advent- und Weihnachtsmärkte als in Wien: Insgesamt laden heuer 14 Märkte mit mehr als 900 Ständen ein. „Wien ist in allen europäischen Rankings als eine der schönsten Städte zur Weihnachtszeit ganz vorne dabei“, betont Gumprecht. „Die Betriebe, die einen Stand betreiben, leisten hier Großartiges: Sie bringen Weihnachtsflair in die Stadt und tragen entscheidend dazu bei, dass Wien als Weihnachtsmetropole Europas gilt.“

Startschuss für das Weihnachtsgeschäft: Weihnachtsmärkte als Besuchermagnet

Die Märkte sind nicht nur festliche Treffpunkte für Wienerinnen und Wiener sowie internationale Gäste, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Sie locken mit hunderten Ständen - von Kunsthandwerk und Schmuck über regionale Spezialitäten bis zu Glühwein, Punsch und Maroni. Im letzten Jahr wurde auf den Weihnachtsmärkten ein Gesamtumsatz in der Höhe von rund 140 Millionen Euro erwirtschaftet. Hier sind die Ausgaben der Touristen noch gar nicht eingerechnet. Menschen aus ganz Europa kommen hier zusammen, um Handwerk, Kulinarik und Kultur zu feiern - Werte, die Wien und Europa gleichermaßen prägen. „Das festliche Ambiente und die Beleuchtung schaffen jene besondere Stimmung, die entscheidend für das Weihnachtsgeschäft ist. Viele Gäste reisen extra wegen des vorweihnachtlichen Flairs nach Wien - und verbinden den Marktbesuch mit Einkäufen“, so Gumprecht.

Weihnachtsmärkte als Bühne für kleine Betriebe

Besonders profitieren kleine und mittelständische Unternehmen: Viele finden auf den Weihnachtsmärkten ihre wichtigste Bühne, um handgemachte Geschenke, kulinarische Schätze und regionale Produkte sichtbar zu machen. Auch die umliegenden Geschäfte profitieren von der hohen Besucherfrequenz. „Weihnachtsmärkte und stationärer Handel beflügeln einander - eine Win-Win-Situation für alle“, sagt Gumprecht. Neben österreichischen Ausstellerinnen und Aussteller beteiligen sich auch viele europäische Handwerksbetriebe und Manufakturen und bereichern so das Angebot. Der offene Markt innerhalb der EU erleichtert den Austausch von Produkten und Ideen über Ländergrenzen hinweg. So wird Wien in der Adventzeit nicht nur zur Hauptstadt der Weihnachtsstimmung, sondern auch zu einem Ort gelebter europäischer Verbundenheit.

Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte werden heuer in Wien abgehalten:

Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien 96 Marktstände, davon 21 Gastronomie Geöffnet: 14.11.–26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, am 24.12. von 10–18:30 Uhr www.christkindlmarkt.at

