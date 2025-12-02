Wiener Gastronomie lässt es „Warm ums Herz“ werden

Die Wiener Gastronomie setzt in der Vorweihnachtszeit ein starkes Zeichen der Solidarität. Mit der neuen Aktion „Warm ums Herz“ unterstützen zahlreiche Lokale armutsbetroffene Menschen in der Stadt. Ein Euro pro verkauftem Warm ums Herz-Punsch fließt direkt an die Caritas. Zusätzlich organisieren Betriebe Spenden-Dinners oder stellen Sammelboxen auf. Die Initiative stammt von Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien, der betont, dass Wiener Lokale Orte der Nähe und Wärme sind und diese Wärme weitergegeben werden soll.

Bereits mehrere bekannte Betriebe machen mit. Die Gastro-Familien Huth, Querfeldt, Kolarik und Leupold wollen sich mit all ihren Lokalen beteiligen. Auch weitere Gastronomen planen Aktionen zugunsten der Caritas. Die Idee: gemeinsam mit den Gästen helfen – schnell, unkompliziert und wirksam.

Die Caritas Wien sieht in der Aktion ein wichtiges Zeichen in einer herausfordernden Zeit. Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, erklärt, dass der Druck auf viele Menschen steigt – sichtbar in Beratungsstellen, Lebensmittelausgaben und Einrichtungen wie dem Suppenbus oder der Gruft. Jede Spende schenkt Wärme und Hoffnung, betont Schwertner. Die Unterstützung der Wiener Gastronomie helfe dabei, Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.

Peschta unterstreicht die besondere Rolle der Wiener Gastronomie: „Wir stehen mitten in der Gesellschaft – zu uns kommen Menschen aller Generationen und Hintergründe.“ Genau deshalb sei die Adventzeit der richtige Moment, diese Kontakte für einen guten Zweck zu nutzen. Die Betriebe möchten jenen helfen, die besonders dringend Unterstützung brauchen.

Hinweis Rezept-Tipp: Der Warm ums Herz-Punsch

Wer den Warm ums Herz-Punsch bestellt, trägt automatisch zur Spendenaktion bei. Für alle, die den Punsch zuhause zubereiten möchten, bietet das Originalrezept eine einfache Anleitung.Zutaten (für ca. 4–6 Portionen):

• 750 ml Kirschsaft

• 250 ml Rotwein oder Früchtetee (alkoholfrei)

• 150 ml Inländer-Rum (optional)

• 1 Bio-Orange in Scheiben

• 1 Zimtstange

• 3 Nelken

• 1 Stück Sternanis

• 2 EL Honig

