Wiener Melange im Mittelpunkt des Internationalen Tags des Kaffees

Für die Wienerinnen und Wiener ist Kaffee mehr als ein Getränk. Der Kaffee am Morgen gehört fix dazu – besonders am 1. Oktober, dem Internationalen Tag des Kaffees. Heuer feiern die Cafétiers den Anlass mit einer großen Aktion: Vor der Oper, beim Stephansdom und am Schwedenplatz werden am Vormittag Goodie-Bags mit Kipferl, Mineralwasser und kleinen Überraschungen verteilt.

Melange à la Viennoise



Im Zentrum steht die Wiener Melange. Über 40 Kaffeespezialitäten sind in Wiens Kaffeehäusern bestellbar – doch die Melange ist die bekannteste. Schon 1803 wurde sie in der Wiener Zeitung als „Melange à la Viennoise“ erwähnt. Serviert wird sie klassisch: Ein Mokka, etwas verlängert, mit warmer Milch und Milchschaumhaube in großer Schale.

Die Wiener Melange ist wohl so bekannt wie das Wiener Schnitzel. Sie steht für Wiener Gastlichkeit. Der Kaffee nach einem guten Essen oder zum Frühstück gehört einfach dazu

Auch die Kaffeehäuser selbst sind für Wien unverzichtbar. Laut einer Studie geht ein Drittel der Bevölkerung – mehr als eine halbe Million Menschen – mindestens einmal pro Woche ins Kaffeehaus. Ein weiteres Viertel besucht es mehrmals im Monat. „Das Kaffeehaus ist noch immer das zweite Wohnzimmer der Wienerinnen und Wiener“, betont Wolfgang Binder, Berufsgruppensprecher der Wiener Kaffeehäuser.

Wiener Kaffeehäuser: 330 Jahre Tradition

Die Wiener Kaffeehäuser haben eine Geschichte von mehr als 330 Jahren. Ihren Ursprung nahm sie 1683 nach der Türkenbelagerung, als zurückgelassene Kaffeebohnen die Wienerinnen und Wiener neugierig machten. Bereits 1685 öffnete das erste Kaffeehaus.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es bereits rund 90 Kaffeehäuser, um 1900 waren es 1.200. Heute zeigt die Statistik rund 1.500 Betriebskonzessionen und 1.900 Standorte: darunter 870 Kaffeehäuser, 580 Kaffee-Restaurants, 345 Espressi bzw. Stehcafés und 160 Kaffee-Konditoreien.