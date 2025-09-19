Wiener Rauchfangkehrer-Film gewinnt in Hollywood

Der Dokumentarfilm „Vom Rußknecht zum Energieberater – die Wiener Rauchfangkehrer“ (englisch: From Black to Green – A Chimney Sweep’s Journey) wurde bei den US International Awards 2025 in Los Angeles zweifach ausgezeichnet.

Film erhielt den Silver Award in zwei hochkarätigen Kategorien:

Documentaries and Reports – Environment, Ecology and Sustainability Documentaries and Reports – Safety

Die Jury würdigte die gelungene filmische Umsetzung eines gesellschaftlich und ökologisch relevanten Themas: den Wandel des traditionsreichen Berufsstandes der Rauchfangkehrer zu modernen Energieberatern und Sicherheitsprofis

Handwerk mit Zukunft: Vom Rußknecht zum Energieberater

Die Produktion von Alexander und Nadeschda Schukoff (Alexander Schukoff Film) erzählt anhand eindrucksvoller Bilder und persönlicher Geschichten, wie die Wiener Rauchfangkehrer aktiv zur Energiewende und zum Klimaschutz beitragen.

Stolz der Wiener Rauchfangkehrer

Christian Leiner, Innungsmeister der Wiener Rauchfangkehrer der Wirtschaftskammer Wien, betont: „Der Film zeigt eindrucksvoll, wie sich unser Beruf in den letzten Jahren verändert hat. Wir Rauchfangkehrer sind heute nicht nur Garanten für Brandschutz und Sicherheit, sondern auch wichtige Partner in Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes. Diese internationale Auszeichnung macht uns sehr stolz und unterstreicht die Bedeutung unseres Handwerks weit über die Grenzen Österreichs hinaus.“

Internationale Anerkennung

Der Film wurde erstmals im Rahmen einer ORF-Dokumentationsreihe ausgestrahlt und fand bereits in Österreich große Resonanz.

Mit dem Erfolg bei den US International Awards, einem der ältesten und bedeutendsten internationalen Festivals für Wirtschafts- und Dokumentarfilme, erfährt die Produktion nun auch internationale Anerkennung.

Alexander Schukoff erklärt: „Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für das gesamte Team – und eine schöne Bestätigung dafür, dass auch lokal verwurzelte Geschichten weltweite Relevanz und Wirkung entfalten können.“

Hinweis Mehr Details zum preisgekrönten Film gibt es auf der offiziellen Website des US International Filmfestival: US International Filmfestival – Gewinner 2025