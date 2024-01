Digitalisierung gefördert

In diesem Schwerpunkt werden Mittel zur Kofinanzierung österreichischer Akteure beantragt, um diesen eine Teilnahme am DIGITAL Europe Programme zu ermöglichen. Der Kofinanzierungsanteil beträgt bis zu 50 %. Konkret sollen mit den Fördermitteln Projekte zu Themenschwerpunkten wie Clouds, Data and Artifical Intelligence, Cybersecurity sowie die European Digital Innovation Hubs kofinanziert und damit umgesetzt werden. Das Vorhaben "Kofinanzierung im DIGITAL Europe Programme" wird mit 8 Mio. Euro aus Mitteln des Fonds Zukunft Österreich gefördert.