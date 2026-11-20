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Wer vor Ort einkauft, entscheidet nicht nur, wo er sein Geld ausgibt. Er trägt auch dazu bei, dass Geschäfte erhalten bleiben, Unternehmen investieren und Arbeitsplätze in der Region gesichert werden. „Unsere Betriebe bieten eine enorme Vielfalt, persönliche Beratung und Qualität direkt vor der Haustür“, betont Eva Hoffmann, Obfrau der WK-Bezirksstelle Feldkirchen. Unter dem Motto „Bleibt das Geld – bleibt die Zukunft!“ setzt die WK-Bezirksstelle Feldkirchen deshalb auf die Initiative „PRIMA statt prime“. Sie soll das Bewusstsein für die Bedeutung regionaler Kaufentscheidungen stärken und die heimischen Handelsbetriebe unterstützen. „Doch immer mehr Kaufkraft fließt aus der Region ab. Mit PRIMA statt prime wollen wir die Menschen dafür sensibilisieren, welche Bedeutung ihr Einkaufsverhalten für die Zukunft unseres Bezirks hat. Jeder Einkauf vor Ort stärkt unsere Unternehmen und trägt dazu bei, dass Feldkirchen auch künftig ein lebendiger Wirtschaftsstandort bleibt“, so Hoffmann. Bei einem Informationsabend am Donnerstag wurde die Initiative den Unternehmerinnen und Unternehmern des Bezirks vorgestellt.

Gemeinsam die regionale Wirtschaft stärken

Die Initiative knüpft an die landesweite Kampagne #heimkaufen an. Sie soll die Menschen dazu bewegen, sich vor ihrer nächsten Bestellung zu fragen: „Gibt es das auch bei uns?” Dabei geht es nicht darum, den Onlinehandel grundsätzlich abzulehnen, sondern die Angebote heimischer Unternehmen stärker ins Bewusstsein zu rücken. Mit der Raiffeisen Mittelkärnten konnte die WK-Bezirksstelle einen wichtigen Partner aus der Privatwirtschaft gewinnen. Auch die Regionalbank sieht in einer starken heimischen Wirtschaft die Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung des Bezirks. Roland Krall, Vorstand und Geschäftsleiter von Raiffeisen Mittelkärnten, erklärt: „Als Regionalbank sind wir Teil eines starken regionalen Wirtschaftskreislaufs. Geld aus der Region wird wieder in der Region eingesetzt – für Investitionen unserer Betriebe und der Landwirtschaft, für Wohnraum und private Vorhaben. Davon profitieren wir alle: Unsere Unternehmen können sich entwickeln, es entstehen Arbeits- und Ausbildungsplätze und die Wertschöpfung bleibt vor Ort. Denn nur dann, wenn die Region wirtschaftlich gesund ist, kann auch eine Regionalbank nachhaltig erfolgreich sein, investieren und ihren Beitrag zur Entwicklung der Region leisten. Darum sind wir als Raiffeisen Mittelkärnten gerne bei dieser Initiative dabei.“

Mit der Initiative „PRIMA statt prime“ wollen die Wirtschaftskammer und Raiffeisen Mittelkärnten gemeinsam ein Zeichen für die heimische Wirtschaft setzen. Denn regionale Wertschöpfung beginnt bei den täglichen Kaufentscheidungen und kommt letztlich dem gesamten Bezirk zugute.