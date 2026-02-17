Entlastungen

Die geplanten Anpassungen bei den externen Kosten für Luftverschmutzung und Lärm treffen vor allem Euro VI-Fahrzeuge, die den Großteil der Fahrleistung erbringen. Österreich hat bereits die höchsten Mauttarife in der EU. Für das Jahr 2026 konnte die vor dem Hintergrund der Budgetkonsolidierung besonders stark geplante Tarifanhebung durch eine Teilkompensation zumindest abgeschwächt werden. Durch den Entfall der Valorisierung der Infrastrukturkostenmaut für das Jahr 2026 wurde eine Minderbelastung für die Unternehmen in Höhe von 45 Mio. Euro erreicht. Die Tarife für die fahrleistungsabhängige Maut steigen trotzdem noch um 7,7 % (Referenzfahrzeug). Ohne unseren Einsatz wäre die Anhebung mit 10 % bis 13 % viel stärker ausgefallen.