„Voi cool“: Schüler der MS Pichl im Talent Space der WKOÖ

Beim Würfel-Stapeln mit dem Roboterarm die Frustrationstoleranz testen oder technisches Verständnis anhand eines unbekannten Gerätes beweisen – das sind nur zwei von 14 Stationen im Talent Space der Wirtschaftskammer OÖ in Linz. Dort entdecken Schülerinnen und Schüler der 7. Schulstufe einen Tag lang spielerisch ihre ganz persönlichen Stärken.



Kürzlich gingen zwei Klassen der MS Pichl bei Wels auf Entdeckungsreise, um ihre persönlichen Talente zu erforschen. Am Ende des Tages stand für alle Teilnehmer fest, welche sechs individuellen Fähigkeiten ihre größten Stärken sind. „Voi cool“ fanden das die Drittklässler, schließlich bekamen sie ihre größten Stärken auch noch schwarz auf weiß als Urkunde überreicht.



Abwechslungsreiche Stationen

„Die abwechslungsreichen Stationen sind modern ausgestattet und für die Jugendlichen attraktiv anzuwenden, für alle Teilnehmer können interessante, altersgerechte Aufgabenstellungen erkundet werden, deren Endergebnis Aufschluss darüber geben, wo individuelle Stärken liegen. Ein gut durchdachtes Setting in lernfördernder Umgebung mit engagierten Trainerinnen und Trainern“, bestätigt Klassenvorständin Teresa Gottinger.



Damit legte der Besuch im Talent Space den Grundstein für die weitere Berufsorientierung – etwa mit einer Potenzialanalyse in der 8. Schulstufe. Diese wird vom Land OÖ gefördert und ebenfalls von der Wirtschaftskammer Oberösterreich angeboten.



Infos für Schulen: www.talentspace.at



Erlebnistage im Sommer

Im Sommer 2026 finden für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren Erlebnistage im Talent Space statt. Alle Informationen und Termine unter: www.talentspace.at/sommeruebersicht