Aushängeschilder des oö. Tourismus

Sie prägen den Tourismus in Oberösterreich seit Jahrzehnten oder stehen am Beginn eines neuen unternehmerischen Weges: Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der WKO Oberösterreich wurden 38 Berufsjubilarinnen und Berufsjubilare für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet. Gleichzeitig erhielten 19 Absolventinnen und Absolventen der Unternehmerprüfung ihre Unternehmerbriefe und damit die offizielle Bestätigung ihrer fachlichen Qualifikation.

Im Mittelpunkt des Abends standen jene Persönlichkeiten, die mit ihrem Engagement, ihrer Leidenschaft und ihrem unternehmerischen Mut den Tourismus in Oberösterreich tagtäglich gestalten – ob seit vielen Jahrzehnten oder ganz neu in der Selbständigkeit.

WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Gerold Royda, Obmann der oö. Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft und OÖ Wirtesprecher, sowie Michael Nell, Obmann der Hotellerie in Oberösterreich, gratulierten den Geehrten persönlich und überreichten die Jubilarsurkunden sowie die Unternehmerbriefe.

Erfahrung, Beständigkeit und Leidenschaft

Die geehrten Berufsjubilarinnen und -jubilare stehen für Beständigkeit, Qualität und unternehmerische Verantwortung. Über Jahrzehnte – hinweg führen sie ihre Betriebe, schaffen Arbeitsplätze, bilden Lehrlinge aus und prägen dadurch Oberösterreich als Tourismusstandort maßgeblich mit.

„Langjährige Unternehmerinnen und Unternehmer sind das Fundament unserer Branche. Sie stehen für Verlässlichkeit, Erfahrung und gelebte Gastfreundschaft“, betonte WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl. Unternehmertum bedeute tägliche Verantwortung – für Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Qualität im eigenen Betrieb.

Auch Gerold Royda unterstrich die Bedeutung dieser Lebensleistung: „Wer über Jahrzehnte erfolgreich einen Betrieb führt, beweist nicht nur wirtschaftliches Können, sondern vor allem Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Diese Betriebe sind Aushängeschilder unseres Landes.“

Mut zum eigenen Betrieb

Gleichzeitig würdigte man jene, die mit der bestandenen Unternehmerprüfung den Grundstein für ihre Selbständigkeit gelegt haben. Mit dem Unternehmerbrief wird nicht nur fachliches Wissen bestätigt, sondern auch der Mut, Verantwortung für einen eigenen Betrieb zu übernehmen.

„Die Unternehmerprüfung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die Selbständigkeit. Sie steht für Qualität, Kompetenz und die Bereitschaft, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen“, so Royda.

Michael Nell hob hervor, dass gerade diese Verbindung aus Erfahrung und Aufbruch die Branche stark mache: „Unsere langjährigen Betriebe sichern Stabilität, unsere neuen Unternehmerinnen und Unternehmer bringen frische Ideen und Innovationsgeist ein. Beides braucht es für eine erfolgreiche Zukunft.“



