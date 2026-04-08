 Lange Nacht der jungen Unternehmen am 29. April

Am 29. April lädt die Junge Wirtschaft Oberösterreich zur Langen Nacht der jungen Unternehmen in die Spinnerei Traun. Das Event richtet sich an alle Jungunternehmer, die bereits aktiv sind oder es noch werden möchten. Eine tolle Gelegenheit für alle Gründer und Interessierten, die ihre Business-Ideen in die Tat umsetzen wollen. Das Programm bietet jede Menge Informationen, Insiderwissen und Netzwerkmöglichkeiten mit Gleichgesinnten.



Zu den Talkgästen gehören unter anderem Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Landeshauptmann Thomas Stelzer und WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Ihre Erfahrungen als Jungunternehmer geben Manuel Reifenauer (Gründer Electric Love Festival) und Charity Putz (Charity Chic) sowie Extremsportler Lukas Kaufmann weiter. In parallel stattfindenden Impulsvorträgen können die Teilnehmer wichtige Inputs zu Themen wie Betriebsnachfolge, Finanzierung oder Personal Branding mitnehmen. Ein echtes Highlight ist auch der Unplugged-Talk mit Unternehmer Philipp Maderthaner über Business, Mindset und Erfolg. Die Netzwerkparty zum Abschluss des Abends bietet für alle Gäste die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und neue Kooperationen anzustoßen.



Alle Infos und Anmeldung: www.wk-events.at/wko/langenacht26

