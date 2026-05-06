Wechsel zur fünften Generation bei ANREI

Klara Reisinger tritt damit die Nachfolge ihres Vaters Kurt Reisinger an, der das Unternehmen über Jahrzehnte geprägt hat und ANREI weiterhin in beratender Funktion begleitet. „Die Übergabe erfolgt gut vorbereitet auf Basis einer stabilen Unternehmensentwicklung“, sagt die neue Geschäftsführerin, die auf ihre Ausbildung an der HTL für Innenarchitektur und Holztechnologie in Hallstatt und auf ein Wirtschaftsstudium verweisen kann.

Seit der Gründung im Jahr 1894 hat sich ANREI mit Sitz in Pabneukirchen von einer Ein-Mann-Tischlerei zu einem modernen Fertigungsbetrieb mit rund 180 Mitarbeitern entwickelt, der traditionelles Handwerk mit moderner Technologie verbindet. Die Vertriebsstruktur ist der gut sortierte Möbelfachhandel. Gefertigt wird ausschließlich am Standort Pabneukirchen, wobei sämtliche Hölzer aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

22 Mio. Euro Umsatz

ANREI erwirtschaftet heute einen Jahresumsatz von rund 22 Mio. Euro im DACH-Raum. Nach einer starken Entwicklung in den Jahren rund um die Corona-Pandemie, geprägt von einer erhöhten Nachfrage im Wohnbereich, hat sich der Markt zuletzt stabilisiert. Aktuell wächst das Unternehmen wieder leicht.

Die neue Geschäftsführerin setzt auf die Weiterentwicklung des Familienbetriebs. Im Fokus stehen dabei die Stärkung der Marke, der Ausbau der Unternehmenskultur sowie die Erschließung neuer Märkte. International liegt hier ein besonderer Fokus auf dem Ausbau der Marktpräsenz in Norddeutschland. Wachstum erfolgt dabei schrittweise und auf Basis bestehender Partnerschaften.

ANREI steht für die Gestaltung und Fertigung hochwertiger Massivholzmöbel für Wohn-, Ess- und Schlafräume, die durch zeitloses Design, handwerkliche Präzision und hohe Materialqualität überzeugen. Die Verbindung aus handwerklicher Erfahrung, moderner Fertigung und einem klaren Nachhaltigkeitsanspruch prägt das Produktportfolio. Angebote wie Refurbishing zeigen, dass ANREI Möbel über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg denkt.

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