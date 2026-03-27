Spezialist für Elektro-Bootsmotoren vergrößert Produktionsfläche

„Wir wollen mit unseren Produkten einen wichtigen Beitrag zur Reinheit der Gewässer leisten. Unsere Elektro-Bootsmotoren sind mittlerweile weltweit zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden im Einsatz“, betont Geschäftsführer Georg Schmidinger. Aquamot produziert patentierte Elektromotoren für kleine und große Boote. Die Produktpalette umfasst insgesamt rund 100 Modelle und reicht von Boots-Elektromotoren von 500 Watt bis 50 Kw, wobei auch Komplettausstattungen mit Ladegerät und Batterien angeboten werden. Heuer kommen neue Außenbord-Elektromotoren mit einer Leistung von 2,2 Kw bis 6 Kw auf den Markt, die für Boote mit einer Länge von bis zu sieben Metern geeignet sind. Jährlich werden am Firmensitz in Vöcklamarkt zwischen 1500 und 2000 Motoren hergestellt.

„Die Akzeptanz der Elektromobilität ist auch bei Booten deutlich gestiegen. Die Motoren können einfach mit einer normalen Steckdose aufgeladen werden. Zudem sind unsere Elektromotoren sehr geräuscharm und Reinwassertauglich“, weist Schmidinger auf die wesentlichen Vorteile der Aquamot-Produkte hin.

Jetzt hat das Unternehmen die Produktionsfläche um 800 m² vergrößert, die gesamte Produktionsfläche beträgt damit 2000 m². Der Ausbau hat insgesamt zwei Jahre gedauert und konnte kürzlich abgeschlossen werden. Aufgrund der großen Nachfrage nach den hochwertigen Elektromotoren, die ausschließlich in Österreich hergestellt werden, war eine Betriebserweiterung dringend notwendig. Die Kosten für den Zubau haben insgesamt 1,5 Millionen Euro betragen, die das Unternehmen zur Gänze aus dem Cash-Flow abdecken konnte.

Neuer Rekordumsatz im Jahr 2025

Im Jahr 2025 konnte Aquamot in einem schwierigen Marktumfeld einen neuen Rekordumsatz von drei Mio. Euro erzielen, eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sehr positiv wirkt sich auch die Kooperation mit Schiffsbauern aus, so setzt beispielsweise Sunbeam, renommierter Hersteller von Segelbooten, bei der Motorbestückung auf die E-Motoren von Aquamot.

Die Elektro-Bootsmotoren finden heute aufgrund der massiven und soliden Bauweise sowie des Designs Abnehmer auf allen Kontinenten. Nicht nur auf den heimischen Gewässern, vom Attersee über den Neusiedler See oder den Kärntner Seen, auch weltweit sind die Elektromotoren in Vöcklamarkt im Einsatz. Ob in den Grachten von Amsterdam oder auf Seen und Flüssen in Indien und in den USA, überall sind die Motoren von Aquamot zu finden. Die Exportquote beträgt mittlerweile 80 Prozent.

Erfolgsgeschichte startete im Jahr 2003

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte von Aquamot im Jahr 2003 auf einem Bauernhof in Gampern. Dort produzierte Firmengründer Siegmund Hammerschmidt die ersten Elektro-Bootsmotoren. Was als Feierabendbeschäftigung begann, ist heute eine echte Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2015 übergab der Gründer das Unternehmen an seinen Sohn Georg Schmidinger, der das Unternehmen seither in zweiter Generation führt.

Zu Aquamot

