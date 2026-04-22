Arcotel Tabakfabrik in Linz ist eröffnet

Unter der Leitung der österreichischen Hotelgruppe Arcotel Hotels sind 189 Zimmer und Suiten entstanden, die das historische Erbe der Tabakfabrik gestalterisch aufgreifen. Wo früher Zigaretten vom Band rollten, befindet sich heute ein Zentrum der Kreativindustrie. Das Arcotel Tabakfabrik befindet sich im 109 Meter hohen Quadrill Tower und setzt architektonisch wie konzeptionell neue Maßstäbe. 1000 m² Konferenzfläche auf einer Ebene eröffnen neue Dimensionen für Meetings, Events und kreative Formate.

Ein besonderes Highlight bildet das Q27 im 27. Stock mit Restaurant, Bar, Lounge und Terrasse. Ein spektakulärer Ort mit 360-Grad-Blick über Linz, der sich bewusst nicht nur an Hotelgäste richtet, sondern als neuer kulinarischer Hotspot für Linz positioniert. Das innovative Gastronomiekonzept geht weit über das normale Hotelangebot hinaus und will mit einer frischen, mediterranen Küche und österreichischen Schmankerln begeistern. Ein Format mit asiatischen Spezialitäten sowie die urbane Bar, die mit kreativen Drinks und lässigem Barfood für ganz besondere Momente sorgt, ergänzen das Angebot.

Raum für Innovation, Begegnung und Design

Das Arcotel Tabakfabrik verbindet industrielles Erbe mit modernem Komfort. Sichtbeton, Metallakzente und klare Linien schaffen ein urbanes Loft-Gefühl. Wie jedes Hotel der Gruppe nimmt auch das Arcotel Tabakfabrik in seinem Interieur-Design die Besonderheiten der Umgebung auf. Ein besonderes Gestaltungselement ist das gemeinsam mit Ars Electronica Solutions entwickelte Themenzimmer. Auch die Umsetzung des Bauprojekts unterstreicht die Bedeutung des Standorts. „Der Quadrill Tower bildet das Herz eines neuartigen Quartiers, das Wohnen, Arbeiten, Handel, Gastronomie und urbane Lebensqualität vereint. Als Eigentümer erfüllt es mich mit besonderem Stolz, dass das Arcotel Tabakfabrik dieses architektonische Leuchtturmprojekt mit Leben füllt und zu einem neuen Anziehungspunkt für Linz und Gäste aus der ganzen Welt macht“, freut sich Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der Bodner Gruppe und Projekteigentümer des Quadrille.

Starkes Bekenntnis zum Standort Linz

Mit dem Arcotel Tabakfabrik baut die Gruppe ihre Präsenz in Linz weiter aus. Neben dem neuen Haus betreibt Arcotel Hotels bereits das Arcotel Nike, das umfassend saniert und umgebaut wird. Die beliebte „uferei“ bleibt durchgehend geöffnet und wird weiterhin als kulinarischerOrt direkt an der Donau bestehen.



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