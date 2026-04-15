Es ist Zeit für die Sommerreifen

Mit 15. April endet in Österreich die Winterreifenpflicht für Pkw. Es wird wärmer und damit ist jetzt der ideale Zeitpunkt, die für die Jahreszeit besser geeigneten Sommerreifen zu montieren.

Für größtmögliche Sicherheit gilt: Sommerreifen im Sommer und Winterreifen im Winter, Ganzjahresreifen sind immer nur ein Kompromiss



Nicht wenige Autofahrer wollen im Sommer ihre abgefahrenen Winterreifen (unter 4 mm Profiltiefe) „fertigfahren“. „Die Winter-Gummimischung ist aber auf Temperaturen von unter 7 Grad ausgelegt. Bei höheren Temperaturen verlängert sich der Bremsweg gegenüber einem Sommerreifen beträchtlich“, weist Stefan Deschka, Vertreter des Reifenhandels im Landesgremium des Fahrzeughandels in der WKOÖ, auf ein nicht zu unterschätzendes Risiko bei Verwendung von Winterreifen im Sommer hin. Darüber hinaus gibt es noch andere Gründe, warum man die Reifen der Jahreszeit entsprechend wählen sollte. Heute sind fast alle Autos mit ABS (Anti-Blockier-System) und ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) ausgestattet. Diese wertvollen Fahrhilfen können aber nur dann richtig arbeiten, wenn die Verbindung zum Asphalt optimal ist, also die richtigen Reifen verwendet werden.



Sommerreifen müssen eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen, was auch für das Reserverad gilt. Mit solchen „Slicks“ ist aber auf nasser Fahrbahn nicht mehr viel Sicherheit vorhanden, weshalb bei den Reifen Sicherheitsaspekte vor monetären Überlegungen stehen sollten. Reifen, die schon länger als vier Jahre im Einsatz sind, sollte man ebenfalls nicht mehr verwenden. „Bis neue Sommerreifen ihren optimalen Grip haben, müssen diese etwa 200 bis 300 Kilometer auf trockener Fahrbahn eingefahren werden“, so Deschka. „Für größtmögliche Sicherheit: Sommerreifen im Sommer und Winterreifen im Winter, Ganzjahresreifen sind immer nur ein Kompromiss“, rät Deschka.