Standortpartner wollen Aufwind für Oberösterreich erzeugen
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Das Aufschwung ist nicht abgesagt: Das ist der Tenor unter den Standortpartnern Land OÖ, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung. In einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Zukunftsforum Oberösterreich betonte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer (Mitte): „Ja, der Standort hat Wettbewerbsfähigkeit verloren. Jetzt geht es darum, sie wieder zurückzugewinnen: durch sichere, leistbare Energieversorgung und mit einem Fokus auf Innovation.“ Die WKOÖ selbst treibt beispielsweise die KI-Anwendung in den Betrieben voran, damit diese Technologie breit in die Anwendung kommt und konkrete Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen entstehen. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner verwies darauf, dass viele Unternehmen trotz verhaltener Grundstimmung am Standort investieren.