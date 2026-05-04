Standortpartner wollen Aufwind für Oberösterreich erzeugen

Das Aufschwung ist nicht abgesagt: Das ist der Tenor unter den Standortpartnern Land OÖ, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung. In einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Zukunftsforum Oberösterreich betonte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer (Mitte): „Ja, der Standort hat Wettbewerbsfähigkeit verloren. Jetzt geht es darum, sie wieder zurückzugewinnen: durch sichere, leistbare Energieversorgung und mit einem Fokus auf Innovation.“ Die WKOÖ selbst treibt beispielsweise die KI-Anwendung in den Betrieben voran, damit diese Technologie breit in die Anwendung kommt und konkrete Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen entstehen. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner verwies darauf, dass viele Unternehmen trotz verhaltener Grundstimmung am Standort investieren.

© Land OÖ/Denise Stinglmayr Geschäftsführer DI Dr. Joachim Haindl-Grutsch, Industriellenvereinigung OÖ, Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, Präsidentin Mag.a Doris Hummer, Wirtschaftskammer OÖ, und Präsident Andreas Stangl, Arbeiterkammer OÖ.