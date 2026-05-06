Land investiert in den Campus Hagenberg 61 Mio. Euro

61 Mio. Euro investiert das Land OÖ in Ausbau und Modernisierung des FH-Campus, gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrat Markus Achleitner, FH-OÖ-Geschäftsführer Isolde Perndl und FH-OÖ-Präsident Michael Rabl bekannt. Noch vorm Sommer soll es einen Landtagsbeschluss geben, der Architekturwettbewerb soll im Herbst starten, im Herbst 2028 sollen die Bagger anrollen, die Inbetriebnahme erfolgt 2031. Vorgesehen sind neue Lehr- und Forschungsräume, Arbeitsbereiche für Studierende sowie Flächen für Start-ups.

Hauptgrund für die Landesinvestition ist, dass der Campus Platz braucht. Denn seit der Eröffnung des FH1-Gebäudes im Jahr 1999, fünf Jahre nach der Gründung des Campus, haben sich die Studierendenzahlen nahezu verdoppelt. Aktuell zählt der Campus mit Digital- und Softwareschwerpunkt rund 1600 Studierende. Laut Perndl fehlen derzeit 4000 Quadratmeter an Fläche, 2000 muss man jetzt schon extern anmieten.

Im Neubau sieht man den Schlüssel für die nächste Entwicklungsstufe des Campus. Achleitner nannte die Erweiterung „eine Investition in die digitale Hauptstadt des Landes“. Aktuell sind im Umfeld der FH 75 Unternehmen mit über 1400 Beschäftigte tätig.