Bühne für die TOP-Jungkaufleute aus Oberösterreich

„Diese ausgezeichneten Lehrlinge stechen mit ihrer Leistung hervor. Für diese Auszeichnung muss man top und ehrgeizig sein. Der Einsatzwille und das Können sind der ganz persönliche Erfolg dieser ausgezeichneten Lehrlinge. Sie haben mehr als ihre Pflicht gemacht und sie haben untermauert, dass sie mehr als die anderen schaffen wollen. Es steckt viel Arbeit und Einsatz dahinter und die Auszeichnung untermauert, dass sie die richtige Berufswahl getroffen haben“, sagte WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak anlässlich der Ehrung.

„Wir sind stolz auf die Betriebe und die Mitarbeiter, aber ganz besonders auf die ausgezeichneten Lehrabsolventen. Sie beweisen, dass in Oberösterreich leistungsfähige Leute beschäftigt sind, und besondere Leistungen sollen auch entsprechend gewürdigt und anerkannt werden. Die Feier ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber diesen jungen erfolgreichen Leuten, aber auch gegenüber deren Ausbildungsbetrieben. Mit ihrer guten Ausbildung stehen den jungen Talenten viele Karrieremöglichkeiten offen, sie sind die Führungskräfte von morgen“, so Christina Lenz, Obmann-Stellvertreterin der Sparte Handel der WKOÖ.

„Die ausgezeichneten Lehrlinge haben nun die erste Etappe einer erfolgreichen Berufskarriere abgeschlossen, die es nun gilt, durch stetige Aus- und Weiterbildung weiter zu verfolgen. Auch im Bereich der Banken und Versicherungen stehen ihnen nun viele Wege offen, die Möglichkeiten sind vielfältig, vom Kundenbereich bis zur IT-Technik. Der Abschluss einer Lehre ist ein wesentlicher und prägender Moment“, ist Michaela Keplinger-Mitterlehner, Obfrau der Sparte Bank und Versicherung der WKOÖ, überzeugt.

„Diese Ehrung für die ausgezeichneten Jungkaufleute aus den Sparten Handel und Bank und Versicherung ist eine höchst verdiente Würdigung für Spitzenleistungen und soll zugleich ein Ansporn für alle Lehrlinge sein, diesem Beispiel nachzueifern. Denn bestens qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein zentraler Standortfaktor für Oberösterreich“, hob Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner hervor.

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