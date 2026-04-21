Außenhandelstag Afrika, Nahost, Zentralasien
Am 11. Juni kommen 17 Wirtschaftsdelegierte aus Afrika, Nahost, Zentralasien, Türkei und Ukraine zu einem Sprechtag in die WKOÖ
Lesedauer: 1 Minute
Trumps Zollchaos, der Ukraine-Krieg und zuletzt der Iran-Krieg mit seinen negativen Auswirkungen auf die Energiepreise und globale Lieferketten machen deutlich, dass es für erfolgreiche Auslandsgeschäfte mehr denn je umfassende Informationen und gute Vorbereitungen braucht. Das bietet die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer mit ihren weltweit rund 100 Stützpunkten.
17 Wirtschaftsdelegierte stehen am 11. Juni in der Wirtschaftskammer Oberösterreich für Gespräche zu individuellen Themen im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften und länderspezifischen Auskünften zur Verfügung. Bei Interesse kann eine persönliche, 20-minütige Beratung mit den Experten vor Ort vereinbart werden.
Folgende Wirtschaftsdelegierte sind vor Ort:
- David Bachmann, Ukraine
- Johannes Brunner, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
- Georg Krenn, Ägypten
- Lisa-Maria Kronreif, Algerien
- Gerhard Lackner, Türkei
- Barbara Lehninger, Nigeria
- Rudolf Lukavsky, Usbekistan
- Clemens Machal, Kasachstan
- Martin Meischl, Südafrika
- Elisabeth Mindlberger, Russische Föderation
- Herwig Neuper, Jordanien
- Christoph Pfeifer, Saudi-Arabien
- Andreas Pfleger, Kenia
- Andreas Stauber, Katar
- Eva Weithaler, Israel
- Philipp Winkler, Iran
- Albrecht Zimburg, Marokko
Dieser Sprechtag wendet sich an Unternehmen, die
- auf der Suche nach Vertriebspartnern, Kunden oder Lieferanten sind,
- Interesse an Messen haben,
- Unterstützung bei Investitionsprojekten brauchen,
- Support bei Behördenkontakten und rechtlichen Angelegenheiten in Anspruch nehmen wollen oder
- die Marktfähigkeit ihres Produkts und dessen Potenzial besprechen möchten.
Zusätzliche Beratungsangebote
- Exportförderung: go-international
- Außenwirtschafts-, Zoll- und Ursprungsrecht: Exportdokument