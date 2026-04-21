Außenhandelstag Afrika, Nahost, Zentralasien

Trumps Zollchaos, der Ukraine-Krieg und zuletzt der Iran-Krieg mit seinen negativen Auswirkungen auf die Energiepreise und globale Lieferketten machen deutlich, dass es für erfolgreiche Auslandsgeschäfte mehr denn je umfassende Informationen und gute Vorbereitungen braucht. Das bietet die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer mit ihren weltweit rund 100 Stützpunkten.



17 Wirtschaftsdelegierte stehen am 11. Juni in der Wirtschaftskammer Oberösterreich für Gespräche zu individuellen Themen im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften und länderspezifischen Auskünften zur Verfügung. Bei Interesse kann eine persönliche, 20-minütige Beratung mit den Experten vor Ort vereinbart werden.

Folgende Wirtschaftsdelegierte sind vor Ort:



David Bachmann, Ukraine

Johannes Brunner, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Georg Krenn, Ägypten

Lisa-Maria Kronreif, Algerien

Gerhard Lackner, Türkei

Barbara Lehninger, Nigeria

Rudolf Lukavsky, Usbekistan

Clemens Machal, Kasachstan

Martin Meischl, Südafrika

Elisabeth Mindlberger, Russische Föderation

Herwig Neuper, Jordanien

Christoph Pfeifer, Saudi-Arabien

Andreas Pfleger, Kenia

Andreas Stauber, Katar

Eva Weithaler, Israel

Philipp Winkler, Iran

Albrecht Zimburg, Marokko

Dieser Sprechtag wendet sich an Unternehmen, die



auf der Suche nach Vertriebspartnern, Kunden oder Lieferanten sind,

Interesse an Messen haben,

Unterstützung bei Investitionsprojekten brauchen,

Support bei Behördenkontakten und rechtlichen Angelegenheiten in Anspruch nehmen wollen oder

die Marktfähigkeit ihres Produkts und dessen Potenzial besprechen möchten.

Zusätzliche Beratungsangebote



Exportförderung: go-international

Außenwirtschafts-, Zoll- und Ursprungsrecht: Exportdokument



