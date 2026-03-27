Aus dem Baumkronenwegwird die WaldEntdeckerWelt

Etwas mehr als 20 Jahre nach seiner Eröffnung wächst der Baumkronenweg Kopfing über sich hinaus, denn was einst als rund 1000 m langer Spaziergang hoch über den Wipfeln begann startet als WaldEntdeckerWelt neu durch. Herzstück des Naturerlebnisparks am Ortsrand von Kopfing bleibt der 40 m hohe Waldentdeckerturm mit Panoramablick über den gesamten Sauwald und das Innviertel bis zum Alpenvorland.

Neu ist der „Waldbodenweg". Er bringt Besucher auf Augenhöhe mit dem Ökosystem Wald und macht sichtbar, was sonst unter den Schuhsohlen verschwindet. Unterwegs vermitteln interaktive Stationen am Boden sowie auf den bis zu 15 m hohen Plattformen des Baumkronenwegs auf spielerische Art wertvolles Wissen. Zu den weiteren Neuerungen gehören ein Bogenparcours mit 15 Stationen für Anfänger und Fortgeschrittene sowie ein eigener Waldshop im Eingangsbereich.

Die Waldküche: regional, saisonal und ab sofort für alle

Eine der weitreichendsten Neuerungen betrifft die Gastronomie. Der Gasthof „Oachkatzl", bislang nur mit Eintrittskarte zugängig, wird zum Restaurant „Waldküche", einem kulinarischen Treffpunkt für die Region, der auch externen Gästen vom Frühstück bis zum Abendessen offen steht. Angeboten werden zumeist regionale und saisonale Gerichte à la „Hirschgulasch mit Semmelknödel, Wurzelgemüse und Blaukraut", „Waldpilzknödel auf Rahmwirsing mit gegrillten Rote-Beete-Würfeln" oder ein „Walnussparfait mit eingelegten Birnen". Aber auch Klassiker wie das „Wiener Schnitzel in Butterschmalz" lassen sich auf der umfangreichen Karte finden. Gruppen ab sechs Personen wird auf Vorbestellung auch ein „Bratl in der Rein" serviert.

„Die Gastronomie war schon immer ein wichtiger Teil unseres Erlebniskonzepts, jetzt wird sie auch Teil der Region. Wer einfach nur zum Essen kommen möchte, ist bei uns herzlich willkommen, vom Frühstück bis zum Abendessen. Mit diesem neuen Angebot wenden wir uns auch bewusst an die Einheimischen", erklärt Jakob Schopf, der die WaldEntdeckerWelt gemeinsam mit seinem Bruder Johannes führt.





Ganzjährig auch als Kurzurlaubsziel vor der eigenen Haustür



Mit der Neueröffnung stellt die WaldEntdeckerWelt außerdem auf Ganzjahresbetrieb um, ein klares Signal an Besucher aus den angrenzenden Bezirken sowie Tagesgäste aus dem Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien, die den Sauwald künftig auch in den stilleren Jahreszeiten entdecken können. Wer den Ausflug gleich in einen Kurzurlaub verwandeln möchte, findet im angrenzenden Baumhotel die passende Unterkunft, direkt vor der eigenen Haustür und in luftiger Höhe über dem Alltag. Es verfügt über 21 Baumhäuser mit Zimmern, Apartments und suitenartigen Waldlofts für zwei bis sechs Personen.

Für Schulklassen und größere Gruppen steht ein eigenes Gruppenbaumhaus zur Verfügung.

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