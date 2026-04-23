Bautechnikpreise 2026: Lernen mit Praxistauglichkeit

Der OÖ Bautechnikpreis der Landesinnungen Bau und Holzbau sowie proHolz OÖ ist ein Planungs- und Gestaltungswettbewerb für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der HTL 1 Bau und Design Linz. Fünf praxisnahe Aufgabenstellungen wurden in den Abteilungen Hoch-, Tief- und Holzbau sowie Bauwirtschaft und dem Englischschwerpunkt bearbeitet. 98 angehende HTL-Ingenieure haben in Zweier-, Dreier- und Viererteams 31 Wettbewerbsarbeiten eingereicht und dabei fächerübergreifendes Denken bewiesen. Denn der Wettbewerb ist ein Praxistest, bei dem die Nachwuchsbautechniker ihr erlerntes Wissen anwenden müssen. Insgesamt wurden rund 20.000 Euro an Preisgeldern vergeben. Sonderpreise gab es von der Kammer der Ziviltechniker|Architekten|Ingenieure OÖ und SBG, der Brandverhütungsstelle für OÖ, dem Ingenieurbüro KMP und vom Land Oberösterreich.



Die Projekte 2026:



Bauwirtschaft: Neubau Rotes Kreuz Dienststelle, St. Veit

Tiefbau: Gewässerökologische Aufwertung der Oberach, Ried i. I.

Hochbau/Holzbau: Neubau Feuerwehrhaus, Pinsdorf

Englischklasse: Sanierung und Erweiterung der Volksschule Süd, Eferding

Hochbau/Holzbau: Neubau Freizeitpark, Peilstein



Die Preisträger 2026:

Neubau Rotes Kreuz Dienstelle, St. Veit

1. Preis: Anja Leonhartsberger, Königswiesen, Kathrin Pichler, Engerwitzdorf, Michelle Prum, Leonding, Hanna Rechberger, St. Veit im Mühlkreis

© röbl 1. Platz PEILSTEIN und Sonderpreis KMP „Die beste statisch-konstruktive Umsetzung“ (v. l.): Julia Krendl (Vertreterin Architekten ZT-Kammer), Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher, Katharina Altmanninger, Leonie Buchinger, Nina Freyenschlag, Landeshauptmann Thomas Stelzer, proHolz-Obmann Georg Starhemberg, Innungsgeschäftsführer Markus Hofer

2. Preis: Raphael Schnetzinger, Gschwandt, Thomas Visinoiu, Linz, Wahdat Safi, Linz, Gregor Mühlparzer, Kirchberg o. d. Donau

3. Preis: Simon Heinzl, Hagenberg, Lorenz Mistelbacher, Tragwein, David Spitzenberger, Tobias Stabauer, Seewalchen

Gewässerökologische Aufwertung der Oberach, Ried i. I.

1. Preis: Emily Loitlesberger, Ohlsdorf, Julia Haider, Linz, Rebecca Brandstetter, Ried/Riedmark, Bianca Luger, Euratsfeld/NÖ

© röbl 1. Platz TIEFBAU (v. l.): Bauinnungsmeister Wolfgang Holzhaider, Christoph Peherstorfer (Vertreter der Ingenieure,ZT-Kammer), Bianca Luger, Emily Loitlesberger, Julia Haider, Rebecca Brandstetter, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Innungsgeschäftsführer Markus Hofer

2. Preis: Maximilian Gstöttenmayr, Wilhering, Florian Imböck, Kematen/Innbach, Benedikt Keplinger, Vorderweißenbach, Paul Schöller, Langenstein

3. Preis: Felix Felbauer, St. Ulrich/Steyr, Laurens Dumfart, Wartberg/Aist, Alexander Steiner, Garsten

Neubau Feuerwehrhaus, Pinsdorf

1. Preis: Julian Laabmaier, Senftenbach, Emil Wlach, Neumarkt/Mühlkreis

© Röbl 1. Platz HOCHBAU (v. l.): Holzbauinnungsmeister-Stv. Alois Eislmair, Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher, Emil Walch, Julian Laabmaier, Landeshauptmann Thomas Stelzer, proHolz-Obmann Georg Starhemberg, Innungsgeschäftsführer Markus Hofer

2. Preis: Elisa Gahleitner, Herzogsdorf, Greta Kremslehner, Amstetten/NÖ

3. Preis: Victoria Schwarz, St. Florian/Inn, Elisa Würzl, St. Martin/Mühlkreis

Sanierung und Erweiterung der Volksschule Süd, Eferding

1. Preis: Tina Affenzeller, Linz, Daniel Baumgartner, Linz, Simone Mahringer, Herzogsdorf

© röbl 1. Platz ENGLISCH (v. l.): Bauinnungsmeister Wolfgang Holzhaider, Holzbauinnungsmeister-Stv. Daniel Wagner, Daniel Baumgartner, Simone Mahringer, Tina Affenzeller, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Innungsgeschäftsführer Markus Hofer

2. Preis: Sophie Guger, Dietach, Flora Hammer, Gallneukirchen, Ylva Kraft, Leonding

3. Preis: Noah Kolm, Öhling/NÖ, Samuel Muttenthaler, Amstetten/NÖ, Lukas Wagneder, Andorf

Neubau Freizeitpark, Peilstein

1. Preis: Qusai Alawayed, Linz, Emil Janko, Linz, Philipp Kaar, Bad Leonfelden

© röbl 1. Platz PEILSTEIN (v. l.): Julia Krendl (Vertreterin Architekten, ZT-Kammer), Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher, Emil Janko, Philipp Kaar, Qusai Alawayed, Landeshauptmann Thomas Stelzer, proHolz-Obmann Georg Starhemberg, Innungsgeschäftsführer Markus Hofer

1. Preis: Katharina Altmanninger, Bad Wimsbach, Leonie Buchinger, Neuhofen/Krems, Nina Freyenschlag, Altenberg/Linz

© röbl 1. Platz PEILSTEIN und Sonderpreis KMP „Die beste statisch-konstruktive Umsetzung“ (v. l.): Julia Krendl (Vertreterin Architekten ZT-Kammer), Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher, Katharina Altmanninger, Leonie Buchinger, Nina Freyenschlag, Landeshauptmann Thomas Stelzer, proHolz-Obmann Georg Starhemberg, Innungsgeschäftsführer Markus Hofer

3. Preis: Melissa Kerbl, Pettenbach, Elisabeth Stadler, Grünau/Almtal, Amanda Tufekcic, Linz



Sonderpreis der Brandverhütungsstelle f. OÖ für „Die cleverste Brandschutzlösung“, Neubau Freizeitpark, Peilstein: Peter Haslehner, Kallham, Simon Nussbaumer, Schörfling/Attersee, Marc Parzer, Buchkirchen

© Röbl BVS Sonderpreis „Die cleverste Brandschutzlöung“ (v. l.): Marc Parzer, Peter Haslehner, Simon Nussbaumer, Josef Huber, BVS-Geschäftsführer

Sonderpreis des Landes OÖ für „Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft“, Sanierung und Erweiterung der Volksschule Süd, Eferding: Noah Kolm, Öhling/NÖ, Samuel Muttenthaler, Amstetten/NÖ, Lukas Wagneder, Andorf

© röbl Sonderpreis Land OÖ „Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft“ und 3. Platz Volksschule Süd, Eferding (v. l.): Samuel Muttenthaler, Lukas Wagneder, Noah Kolm, Landeshauptmann Thomas Stelzer

Sonderpreis der KMP (Ziviltechniker für Bauwesen) für „Die beste statisch-konstruktive Umsetzung“, Neubau Freizeitpark, Peilstein: Katharina Altmanninger, Bad Wimsbach, Leonie Buchinger, Neuhofen/Krems, Nina Freyenschlag, Altenberg/Linz

© röbl KMP Sonderpreis „Die beste statisch-konstruktive Umsetzung" (v. l.): Christian Stadler (KMP), Nina Freyenschlag, Leonie Buchinger, Katharina Altmanninger, Michael Berner (KMP)

Sonderpreis der Kammer der Ziviltechniker|Architekten|Ingenieure OÖ und SBG für „Die beste Idee“, Gewässerökolog. Aufwertung der Oberach, Ried i. I.: Martin Leumüller, Linz, Alexander Hinterberger, Perg, Johannes Hiebl, Kremsmünster

© röbl Ziviltechniker-Kammer Sonderpreis „Die beste Idee“ (v. l.): Christoph Peherstorfer (ZT-Kammer), Johannes Hiebl, Martin Leumüller, Alexander Hinterberger, Cora Stöger, Präsidentin der ZT-Kammer



