Bautechnikpreise 2026: Lernen mit Praxistauglichkeit
OÖ Bautechnikpreise verliehen: Landesinnungen Bau und Holzbau sowie proHolz OÖ fördern mit Preis praxisnahe Ausbildung angehender HTL-Ingenieure
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Der OÖ Bautechnikpreis der Landesinnungen Bau und Holzbau sowie proHolz OÖ ist ein Planungs- und Gestaltungswettbewerb für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der HTL 1 Bau und Design Linz. Fünf praxisnahe Aufgabenstellungen wurden in den Abteilungen Hoch-, Tief- und Holzbau sowie Bauwirtschaft und dem Englischschwerpunkt bearbeitet. 98 angehende HTL-Ingenieure haben in Zweier-, Dreier- und Viererteams 31 Wettbewerbsarbeiten eingereicht und dabei fächerübergreifendes Denken bewiesen. Denn der Wettbewerb ist ein Praxistest, bei dem die Nachwuchsbautechniker ihr erlerntes Wissen anwenden müssen. Insgesamt wurden rund 20.000 Euro an Preisgeldern vergeben. Sonderpreise gab es von der Kammer der Ziviltechniker|Architekten|Ingenieure OÖ und SBG, der Brandverhütungsstelle für OÖ, dem Ingenieurbüro KMP und vom Land Oberösterreich.
Die Projekte 2026:
- Bauwirtschaft: Neubau Rotes Kreuz Dienststelle, St. Veit
- Tiefbau: Gewässerökologische Aufwertung der Oberach, Ried i. I.
- Hochbau/Holzbau: Neubau Feuerwehrhaus, Pinsdorf
- Englischklasse: Sanierung und Erweiterung der Volksschule Süd, Eferding
- Hochbau/Holzbau: Neubau Freizeitpark, Peilstein
Die Preisträger 2026:
Neubau Rotes Kreuz Dienstelle, St. Veit
1. Preis: Anja Leonhartsberger, Königswiesen, Kathrin Pichler, Engerwitzdorf, Michelle Prum, Leonding, Hanna Rechberger, St. Veit im Mühlkreis
2. Preis: Raphael Schnetzinger, Gschwandt, Thomas Visinoiu, Linz, Wahdat Safi, Linz, Gregor Mühlparzer, Kirchberg o. d. Donau
3. Preis: Simon Heinzl, Hagenberg, Lorenz Mistelbacher, Tragwein, David Spitzenberger, Tobias Stabauer, Seewalchen
Gewässerökologische Aufwertung der Oberach, Ried i. I.
1. Preis: Emily Loitlesberger, Ohlsdorf, Julia Haider, Linz, Rebecca Brandstetter, Ried/Riedmark, Bianca Luger, Euratsfeld/NÖ
2. Preis: Maximilian Gstöttenmayr, Wilhering, Florian Imböck, Kematen/Innbach, Benedikt Keplinger, Vorderweißenbach, Paul Schöller, Langenstein
3. Preis: Felix Felbauer, St. Ulrich/Steyr, Laurens Dumfart, Wartberg/Aist, Alexander Steiner, Garsten
Neubau Feuerwehrhaus, Pinsdorf
1. Preis: Julian Laabmaier, Senftenbach, Emil Wlach, Neumarkt/Mühlkreis
2. Preis: Elisa Gahleitner, Herzogsdorf, Greta Kremslehner, Amstetten/NÖ
3. Preis: Victoria Schwarz, St. Florian/Inn, Elisa Würzl, St. Martin/Mühlkreis
Sanierung und Erweiterung der Volksschule Süd, Eferding
1. Preis: Tina Affenzeller, Linz, Daniel Baumgartner, Linz, Simone Mahringer, Herzogsdorf
2. Preis: Sophie Guger, Dietach, Flora Hammer, Gallneukirchen, Ylva Kraft, Leonding
3. Preis: Noah Kolm, Öhling/NÖ, Samuel Muttenthaler, Amstetten/NÖ, Lukas Wagneder, Andorf
Neubau Freizeitpark, Peilstein
1. Preis: Qusai Alawayed, Linz, Emil Janko, Linz, Philipp Kaar, Bad Leonfelden
1. Preis: Katharina Altmanninger, Bad Wimsbach, Leonie Buchinger, Neuhofen/Krems, Nina Freyenschlag, Altenberg/Linz
3. Preis: Melissa Kerbl, Pettenbach, Elisabeth Stadler, Grünau/Almtal, Amanda Tufekcic, Linz
Sonderpreis der Brandverhütungsstelle f. OÖ für „Die cleverste Brandschutzlösung“, Neubau Freizeitpark, Peilstein: Peter Haslehner, Kallham, Simon Nussbaumer, Schörfling/Attersee, Marc Parzer, Buchkirchen
Sonderpreis des Landes OÖ für „Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft“, Sanierung und Erweiterung der Volksschule Süd, Eferding: Noah Kolm, Öhling/NÖ, Samuel Muttenthaler, Amstetten/NÖ, Lukas Wagneder, Andorf
Sonderpreis der KMP (Ziviltechniker für Bauwesen) für „Die beste statisch-konstruktive Umsetzung“, Neubau Freizeitpark, Peilstein: Katharina Altmanninger, Bad Wimsbach, Leonie Buchinger, Neuhofen/Krems, Nina Freyenschlag, Altenberg/Linz
Sonderpreis der Kammer der Ziviltechniker|Architekten|Ingenieure OÖ und SBG für „Die beste Idee“, Gewässerökolog. Aufwertung der Oberach, Ried i. I.: Martin Leumüller, Linz, Alexander Hinterberger, Perg, Johannes Hiebl, Kremsmünster