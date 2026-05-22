Behördenstammtisch des Bezirkes Eferding

Das regionale Treffen fand diesmal im wunderschönen Ambiente des Firlingerhofes in Scharten statt. Ziel des Behördenstammtisches ist es, gut zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Lebensqualität und die Wirtschaftskraft im Bezirk Eferding weiter möglichst hochzuhalten.

Obmann Thomas Kraxberger und Leiter Thomas Jungreuthmayer von der Bezirksbauernkammer Eferding Grieskirchen Wels waren als diesmalige Gastgeber sehr erfreut über die zahlreiche Teilnahme am Behördenstammtisch.

Seitens der WKO Eferding nahmen Obmann Tobias Luger und Leiter Hans Moser teil und brachten die Leistungen und Angebote der WKO Eferding den Teilnehmerinnen und Teilnehmern näher.

In ihren Statements wurde von den Damen und Herren Neues, Aktuelles und Wissenswertes aus deren vielfältigen Aufgabengebieten und Organisationen sehr offen und konstruktiv vorgebracht.Dadurch wird das gegenseitige Verständnis und Wertschätzung gestärkt.

Im Fokus der Veranstaltung stand die gemeinsame positive Standortentwicklung im Bezirk Eferding und die Vernetzung innerhalb des Bezirkes. Interessante Projekte und Initiativen zum regionalen Arbeitsmarkt, sowie die Bereiche Bildung, Arbeitskräfte, Lehrlinge, Jugend, Gesundheit und Landwirtschaft wurden besprochen.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass solch ein Treffen ein wichtiger Mosaikstein für die positive Weiterentwicklung des Bezirkes Eferding darstellt.