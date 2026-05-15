Betriebsbesuch bei SOMAMED und Maharishi Ayurveda 

WKO Bezirksstellenobmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser besuchten das "Home of Ayurveda somamed - Zentrum für Maharishi Ayurveda und ganzheitliche Medizin" in Geboltskirchen.

Wolfgang Schachinger und seine Töchter Sabrina Schultes und Jana Schachinger führten die regionale Wirtschaftsvertretung durch das imposante Gebäude und stellten das Konzept von Ayurveda am Standort in Geboltskirchen vor. Sie schilderten eindrucksvoll die Entstehungsgeschichte des Kurhauses und ihre Visionen für die nächsten Jahre.

„Als regionale Wirtschaftsvertretung imponiert uns die Innovationskraft und der Mut von Unternehmensgründer Wolfgang Schachinger, seiner Familie und auch den Top-motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so die Besucher. Mit Staunen speicherten Günther Baschinger und Hans Moser auch viele Ratschläge bezüglich Ernährung und Gesundheit der Familie Schachinger ab. Ein Höhepunkt war auch das gemeinsame Mittagessen, natürlich traditionelle ayurvedische Küche.

© Maringer

„Wir wünschen Familie Schachinger viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer ambitionierten Zukunftspläne!“, bedankten sich Günther Baschinger und Hans Moser für die große Wertschätzung, die ihnen bei diesem Betriebsbesuch entgegengebracht wurde.