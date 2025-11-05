Damit die Betriebsübernahme gelingt

Neugründen oder einen bestehenden Betrieb übernehmen? Diese Frage stellt sich für viele Menschen, die selbständig erfolgreich sein wollen. Bei der Betriebsübernahme übernimmt man Werte, bei der Betriebsgründung muss man diese erst schaffen. Während bei einer Neugründung viel Energie in den „Aufbau“ des Unternehmens (z.B. Kundenstock, Personal) investiert werden muss, kann man bei einer Nachfolge mit einem betriebsbereiten, auf dem Markt eingeführten Unternehmen wirtschaftlich sofort tätig werden.

Daraus ergeben sich völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen und andere Risiken. Um die Vorteile eines „betriebsbereiten“ Unternehmens nutzen zu können, muss der Übernehmer seine Stärken und Schwächen kennen. Weitere wichtige Themen sind die Bewertung des Unternehmens, der richtige Zeitpunkt der Übernahme, Finanzierung und Förderungen sowie rechtliche Fragen.

Umfassende Vorbereitung

Damit eine Betriebsübernahme möglichst friktionsfrei und erfolgreich über die Bühne geht, ist umfassende Vorbereitung unverzichtbar. Wer noch keinen Betrieb übernommen hat, sollte unbedingt die vielfältigen Beratungsleistungen und Unterstützungen für Nachfolger in Anspruch nehmen. So vermeidet man Fehler, unnötige Umwege und Verzögerungen und kann mit einem „alten“ Betrieb rasch und erfolgreich neu durchstarten. Genauso wird auch Übergebern empfohlen, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die Zukunft des Unternehmens nachhaltig zu sichern und die eigene unternehmerische Tätigkeit zufriedenstellend zu beenden.

Service und Beratung

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich unterstützt Übergeber und Übernehmer mit einem breiten Service- und Beratungsangebot vom „Betriebsnachfolge-Leitfaden“ über die Nachfolge-Rechtsberatung bis zu Informationsveranstaltungen.





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Staffelübergabe gut vorbereiten

Wer den Sprung ins Unternehmertum wagen will, kann dies nicht nur über eine Neugründung tun. Auch die Übernahme eines etablierten Unternehmens kann zu einer erfolgreichen Laufbahn als Unternehmerin und Unternehmer führen. Das Potenzial dafür ist groß. In den kommenden Jahren stehen österreichweit über 50.000 Unternehmen zur Übergabe an.

Erfolgreiche Übergaben sind nicht nur im Interesse von Übergebern und Nachfolgern, sondern des gesamten Wirtschafts- und Arbeitsstandorts. Als Wirtschaftskammer sind uns erfolgreiche Übergaben ein großes Anliegen, weil sie das Unternehmertum fördern, wirtschaftliche Stärke erhalten und Arbeitsplätze sichern. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht bleiben Know-how, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und oft jahrzehntelange Kunden- und Lieferantenbeziehungen erhalten.

Wir stehen Übergebern und Nachfolgern mit unserem Beratungsangebot zur Seite. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen für Nachfolger weiter verbessert werden. Das ist auch deshalb besonders wichtig, weil neben den familieninternen Übergaben familienexterne Nachfolgen an Bedeutung gewinnen.

Nützen Sie die großen Chancen einer Betriebsnachfolge und nehmen Sie das umfassende Leistungsspektrum der Wirtschaftskammer in Anspruch. In Ihrem unternehmerischen Interesse, im Interesse der Belegschaft und ihrer Familien und im Interesse eines erfolgreichen Wirtschaftsstandorts!





