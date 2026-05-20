BGTech: Nachhaltigkeitsbericht nach VSME-Standard erstellt

Mit Unterstützung der ÖKO-PLUS-Förderung der WKOÖ hat der Unterweitersdorfer Industriebetrieb erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem freiwilligen VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) der EFRAG erstellt. BGtech hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von Metallgehäusen und Schaltschränken spezialisiert. Zum Produktportfolio zählen u.a. Maschinenverkleidungen, Serien- und Sondergehäuse, Serienschaltschränke sowie Tragarmsysteme, die individuell nach Kundenvorgaben gefertigt werden.

Geplant und produziert wird am Standort Unterweitersdorf. Die Endmontage erfolgt im neuen Montagewerk in Neumarkt. Ergänzend dazu vertreibt das Unternehmen über Partnerfirmen Kunststoff- und Aluminiumdruckgussgehäuse und bietet seinen Industriekunden damit ein umfassendes Gehäusesystemangebot. Wichtigste Kunden sind Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau im deutschsprachigen Raum.

Der Nachhaltigkeitsbericht umfasst das Geschäftsjahr 2024 (1. 8. 2023 bis 31. 7. 2024) und orientiert sich am freiwilligen VSME-Standard der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Dieser Standard wurde speziell für KMU entwickelt und ermöglicht eine kompakte, praxisnahe und vergleichbare Nachhaltigkeitsberichterstattung. Für BGtech ist dies der erste Bericht dieser Art und bildet die Grundlage für eine künftige Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie.

Vorbildfunktion

„Nachhaltigkeit ist für mich persönlich kein Modewort, sondern eine innere Überzeugung, die ich auch in die BGtech Metallbau GmbH trage“, erklärt Eigentümer Helmut Bodingbauer. „Als Unternehmer sehe ich mich in einer klaren Vorbildfunktion. Wir tragen die Verantwortung, mit unseren Ressourcen klug und respektvoll umzugehen. Deshalb setzen wir konsequent auf langlebige Konstruktionen, regionale Wege und hocheffiziente Technik.“

Ressourceneffiziente Produkte

Nachhaltigkeit zeigt sich im Unternehmen insbesondere in der hohen Produktqualität und der langen Lebensdauer der gefertigten Metallgehäuse. Die gesamte Wertschöpfungskette – von der Planung über Lasern, Kanten und Schweißen bis zur Beschichtung und Auslieferung – ist darauf ausgerichtet, langlebige und ressourceneffiziente Produkte herzustellen. Durch die enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnerbetrieben und eine flexible Produktionsstruktur kann der Materialeinsatz gezielt gesteuert und Überproduktion vermieden werden.

Auch im Bereich Klimaschutz setzt BGtech konkrete Maßnahmen. Ein effizienter Energieeinsatz durch moderne Maschinen und optimierte Arbeitsabläufe sind Teil des laufenden Betriebs. Am neu geplanten Standort in Rainbach ist zusätzlich eine Inhouse-Beschichtungsanlage in Kombination mit einer Hackschnitzelheizung geplant. Dadurch sollen Transportwege reduziert und gleichzeitig erneuerbare Energieträger verstärkt genutzt werden.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf der Kreislaufwirtschaft. Metall- und Blechreste aus der Produktion werden systematisch gesammelt und dem Recycling zugeführt. Darüber hinaus setzt man auf wiederverwendbare Pendelpaletten, die Verpackungsabfälle reduzieren und Ressourcen im Transport einsparen. Daneben spielt auch der soziale Bereich eine wichtige Rolle. BGtech legt großen Wert auf faire Bezahlung, flexible Arbeitszeiten sowie gezielte Aus- und Weiterbildung. Gemeinsame Veranstaltungen und Teamevents stärken zusätzlich den Zusammenhalt und tragen zu einer positiven Unternehmenskultur bei.



