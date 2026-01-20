Frau in der Wirtschaft und Junge Wirtschaft: Blitzumfrage zeigt Stabilität und überwiegende Zuversicht

47 Prozent bewerten ihre Situation als sehr gut oder gut. Weitere 35 Prozent bezeichnen die Lage als zufriedenstellend. 18 Prozent schätzen ihre Lage als eher schlecht oder schlecht ein. „Insgesamt überwiegt ein Bild der Stabilität, mit einer klaren Mehrheit ohne akute wirtschaftliche Probleme“, sagen WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, und Junge-Wirtschaft-Landesvorsitzender Florian Baumgartner.

Zuversicht entsteht durch Handeln und Zukunftskompetenz

Zirka die Hälfte der Befragten geht für die nächsten zwölf Monate von einer gleichbleibenden wirtschaftlichen Entwicklung aus. Weitere 45 Prozent erwarten sogar eine Verbesserung. Nur 6 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung. Trotz anhaltender Inflation, hoher Energiekosten und technologischem Wandel blicken viele junge Betriebe in Oberösterreich mit realistischer Zuversicht in die Zukunft.

© Röbl FidW-Landesvorsitzende Lisa Sigl, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, JW-Landesvorsitzender Florian Baumgartner.

Die aktuelle Stimmung ist geprägt von konkreten Erfolgen: steigende Nachfrage, stabile Auftragslagen, digitale Innovationen und wachsende Anerkennung als Expert:innen. In Summe lassen sich aus der Umfrage sieben zentrale Säulen der Zuversicht ableiten, die in einer eigenen Übersicht gebündelt dargestellt sind.

Services der WKO Oberösterreich stark nachgefragt und geschätzt

Die WKO Oberösterreich bietet mit Frau in der Wirtschaft und der Jungen Wirtschaft Netzwerke für Austausch, Kooperation und gegenseitige Unterstützung. Es wird eine Vielzahl von Workshops, Webinaren, Mentorings oder Veranstaltungen für Informationsvorsprung und neue Business-Perspektiven angeboten. Mehr als die Hälfte der befragten Mitgliedsbetriebe (54 Prozent) gibt an, die Services (auf jeden Fall oder eher schon) in Anspruch zu nehmen. „Die Services spielen eine relevante Rolle, ihre Bekanntheit kann jedoch weiter gestärkt werden“, analysiert Florian Baumgartner.

Unter jenen, die die Angebote nutzen, ist die Zufriedenheit überwiegend hoch. Insgesamt zeigen sich 71 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden mit den bestehenden Angeboten. Nur 10 Prozent äußern eine geringe oder keine Zufriedenheit. Verhältnismäßig hoch ist mit 19 Prozent jene Gruppe, die aktuell zu dieser Frage bewusst keine Angabe machen möchte. Nimmt man diese Kategorie aus, zeigen sich 88 Prozent mit den angebotenen Services (sehr) zufrieden. Die überwiegende Wertschätzung gilt dem Netzwerk, insbesondere unter Gleichgesinnten, den praxisnahen Veranstaltungen und Weiterbildungen und der Kompetenz und Erreichbarkeit der WKO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Auf die Frage nach Verbesserungsvorschlägen nennen die Befragten

klare Kommunikation

echte Vernetzung

mehr Sichtbarkeit und

weniger Bürokratie.

Gleichzeitig wird die aktive, menschliche und vertrauensvolle Ansprache als entscheidend angesehen. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse eine hohe Qualität der Services bei gleichzeitigem Potenzial, noch mehr Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. „Durch gezielte, moderne Angebote kann die WKO Oberösterreich noch näher an ihre Mitglieder heranrücken“, ist Vizepräsidentin Sigl überzeugt.

Frau in der Wirtschaft (FidW) in der WKO Oberösterreich ist ein Netzwerk für selbstständige Frauen – von etablierten Unternehmerinnen über Gründerinnen bis hin zu Übernehmerinnen. FidW OÖ vertritt die Interessen von rund 39.000 Unternehmerinnen und unterstützt mit umfassendem Service unternehmerischen Erfolg.

Die Junge Wirtschaft OÖ (JW) vertritt die Anliegen und Interessen von jungen Selbständigen, Gründer:innen, Start-ups sowie Nachfolger:innen und ist eine überparteiliche Netzwerkplattform innerhalb der WKO Oberösterreich für rund 30.000 junge Selbständige.