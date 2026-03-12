Eine junge Frau und 10 Männer sind Bodenlegermeister

„Der Boden ist der meistbeanspruchte Teil jedes Gebäudes, weshalb eine sorgfältige und fachmännische Ausführung besonders wichtig ist. Genau das ist die Profession des Bodenlegers“, betonte Johann Daxecker, Berufsgruppensprecher der oö. Bodenleger, bei der Ehrung für jene 11 jungen Leute, die kürzlich in OÖ die Meisterprüfung der Bodenleger absolviert haben.



„Der Boden ist weit mehr als ein schöner Belag. Wir legen Estriche als Unterlags-, Nutz- und Verbundestrich und das auch in Verbindung mit Heizungssystemen. Immer wichtiger wird heute auch das Auftragen und Verlegen von Sperrestrichen und Dämmschichten“, erklärt Daxecker. Beim Material und bei der Kreativität gibt es keine Grenzen. Massivholzböden, Echtholzparkett in allen erdenklichen Ausführungen, elastische und textile Beläge wie Linoleum, Kautschukböden, Kunststoffböden und Teppiche aller Art stehen zur Auswahl. Ein Trend im modernen Innenausbau kommt übrigens aus der Industrie. Estriche werden hier schon lange mit Kunstharz- oder Zementschichten versiegelt oder auch eingefärbt — ein toller Effekt, auf den immer öfter auch Innenausstatter und Architekten setzen. Den Bodenleger-Profi in seiner Nähe findet man unter



Motivierten Burschen und Mädchen, die handwerkliche Kreativität und Vielfalt mögen, bietet die Bodenlegerlehre ein breites Betätigungsfeld. „Unser Handwerk hat wahrlich goldenen Boden und die Branche ist krisensicher“, so Daxecker. Ihre handwerkliche Zukunft — auch als Selbständige — vor sich haben jene 11 jungen Leute, die im März in Oberösterreich die Meisterprüfung absolviert haben. Es sind dies eine Frau und 10 Männer.



Nachstehend die neuen Bodenlegermeister:



Oberösterreich: Daniel Berger, Offenhausen (Bez. Wels-Land); Valentin Lengauer, Leonding (Bez. Linz-Land); David Kreindl, Weitersfelden (Bez. Freistadt); Emre Vural, Steyr-Stadt

Salzburg: Lukas Voppichler, Wals; Josef Umek, Bad Gastein

Tirol: Pawel Aleksander Walser-Chanyszkiewicz, Reutte

Niederösterreich: Editon Azemi, St. Pölten

Vorarlberg: Jakob Strolz, Schoppernau; Markus Manser, Bezau

Steiermark: Julia Friedl, Lannach

