Baustart für neue Produktionsstätte der Böhm Möbel GmbH

„Wir sind ein Familienbetrieb in vierter Generation und feiern heuer unser 100-jähriges Firmenjubiläum. Anlass genug, um 2026 unseren lange geplanten Neubau umzusetzen. Bei uns trifft Handwerk auf Design, dementsprechend haben wir auch ein optisch sehr ansprechendes Firmengebäude mit Architekt Albert Böhm entwickelt. Besonderes Augenmerk wird beim Neubau auf ökologische Standards gelegt, so kommen auch moderne Energiesysteme zum Einsatz, die den ökologischen Fußabdruck der Produktion minimieren sollen“, erklärt Geschäftsführer Michael Böhm.

Schritt in die Zukunft

Gebaut wird die neue Produktionsstätte in Apfoltern in Rainbach im Mühlkreis, das zur INKOBA-Region Freistadt gehört. Der neue Standort markiert für das Traditionsunternehmen Böhm Möbel einen entscheidenden Schritt in die Zukunft. Ziel ist, die Fertigungsprozesse zu optimieren und gleichzeitig die sprichwörtliche Handwerksqualität der Region weiter zu forcieren. Geplante Fertigstellung ist im Frühjahr 2027.

In 20 Tagen lieferbar

Die Firma Böhm besteht seit 1926 mit heute insgesamt 25 Mitarbeitern. Neben vielen Privataufträgen für Küche, Bad und Wohnen glänzt das Unternehmen auch im Objektbau bei prestigeträchtigen Projekten wie bei der Ausstattung des Plenarsaals im Parlament in Wien, des Schauspielhauses Linz oder des Salzburger Landtags. Kapazitätserweiterung und zeitgemäße Produktionsabläufe sind ausschlaggebend für den weiteren Erfolg, entsprechend dem Firmenmotto „Auftrag klar, in 20 Tagen lieferbar“.

Gemeindekooperation

Die INKOBA-Region Freistadt ist ein Gemeindeverband aller 27 Gemeinden im Bezirk Freistadt. Alle Gemeinden kooperieren bei der betrieblichen Standortentwicklung und der gemeinsamen Vermarktung ihrer Betriebsbaugebiete. Die Gesamteinnahmen aus den angesiedelten Betrieben werden auf alle beteiligten Gemeinden aufgeteilt.