Weltwassertag – konfliktfreier Zugang zu sauberem Wasser

Jedes Jahr am 22. März feiern wir den Weltwassertag. Eine Gelegenheit, die Bedeutung von Wasser für das Leben auf unserem Planeten zu reflektieren. „Wasser und Geschlecht“ ist heuer das Motto — ein eindringlicher Hinweis auf den Zusammenhang von Wasserversorgung und Geschlechtergerechtigkeit, insbesondere der unterschiedlichen Auswirkungen der Wasserknappheit. In vielen Teilen der Welt leidet die Bevölkerung unter Wasserknappheit, sei es aufgrund von Dürren, Umweltverschmutzung oder unzureichend vorhandener Infrastruktur. Der Weltwassertag ist ein Aufruf zur Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass weltweit jeder, speziell Mädchen und Frauen, auf diesem Planeten konfliktfreien Zugang zu sauberem Wasser hat.



Hochwertiges Trinkwasser

Damit bestes Trinkwasser aus den heimischen Brunnen kommt und durch die Leitungen und Wasserhähne fließen kann, dafür sorgen die oö. Brunnenmeister mit viel Know-how. Brunnenbauer ist einer der ältesten Handwerksberufe und auch in einer modernen Welt unentbehrlich.



In OÖ haben sich die Grundwasserstände durch unzureichende Niederschläge im vergangenen Jahr nicht wieder vollständig aufgefüllt. Eine Folge daraus ist, dass Brunnen- und Quellfassungsanlagen an Schüttungsmengen verlieren und austrocknen. Die oö. Brunnenmeister unterstützen private Brunnenbesitzer und öffentliche Wasserversorger bei der Feststellung der Wassermenge und Wassergüte und sie bringen die Wasserversorgungsanlagen wieder auf den neuesten Stand der Technik.



Energie aus Erdwärme

Die oö. Brunnenmeister sind darüber hinaus auch Profis für die Gewinnung von kostenloser und CO 2 -neutraler Energie aus der Erde mittels Erdwärmesonden. Von der Planung über die Genehmigungsverfahren bis zur Umsetzung von Wärmepumpenheizungen stehen sie mit Rat und Tat zur Seite.

© WKOÖ Brunnenmeister sind auch Profis in Sachen Gewinnung von Energie aus Erdwärme

Beruf mit Tiefgang

„Wer einen Beruf mit Tiefgang sucht, für den ist die Ausbildung zum Brunnenbauer genau die richtige Wahl. Die Lehrlinge von heute sind unsere Profis von morgen“, wirbt Berufsgruppensprecher BRM Thomas Forster für sein Gewerk. „Wir Brunnenbauer stellen sowohl die Wasserversorgung als auch die Nutzung der umweltfreundlichen Erdwärme sicher, was gerade heute wichtiger denn je ist.“