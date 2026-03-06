Erster Oberösterreich-Besuch von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz

© Hermann Wakolbinger V. l.: WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und WKÖ-Präsidentin Martha Schultz mit Tante-Kaethe-Geschäftsführer Robert Bremmer.

Zu ihren ersten offiziellen Besuch kam kürzlich die neue WKÖ-Präsidentin Martha Schultz nach Oberösterreich. Auf dem Programm standen Betriebsbesuche bei Thermo Fisher Scientific im Linzer Chemiepark und im Restaurant Tante Kaethe im Linzer Donauparkstadion.



Schlüsselbranche Chemische Industrie

Gemeinsam mit Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer besichtigte Martha Schultz bei Thermo Fisher Scientific eine der größten pharmazeutischen Wirkstoffanlagen Europas. Das Unternehmen produziert in Linz mit mehr als 700 Mitarbeitern pharmazeutische Wirkstoffe für Medikamentenhersteller in über 20 Ländern. Besonders herausfordernd seien im internationalen Wettbewerb die hohen Energiekosten, die Lohnkostensteigerungen der letzten Jahre sowie der bürokratische Aufwand, berichtete der technische Direktor Ulrich Wieltsch. Dies gelte für die gesamte Chemische Industrie, die eine Schlüsselbranche darstellt, weil sie die Ausgangsprodukte für 96 % aller produzierten Waren herstellt.



© Hermann Wakolbinger Betriebsbesuch bei Thermo Fisher Scientific im Linzer Chemiepark: (v. l.) WKÖ-Präsidentin Martha Schultz, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, Technischer Direktor Ulrich Wieltsch.

Ausgezeichnete Eventlocation an der Donau

Bei Tante Kaethe im Linzer Donauparkstadion führten Gastroleiter Tom Weber und Geschäftsführer Robert Bremmer durch den Betrieb, der neben dem Restaurant auch eine Eventlocation mit Blick auf Donau und Pöstlingberg umfasst. Für die innovative Verbindung von Sportstadion und Eventlocation wurde das Lokal als Vorbildprojekt für multifunktionale Eventräume heuer bereits mit dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus ausgezeichnet.

