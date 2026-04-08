Grabner schneidet sich durchs Wasser

Das Familienunternehmen Grabner Boote aus Kirchberg ob der Donau setzt zum Saisonstart neue Maßstäbe im Paddelsport. Mit dem Tramper S präsentiert der oberösterreichische Spezialist ein Kajak, das maximale Mobilität mit Top-Performance vereint.

Der Tramper S lässt sich kompakt zusammenrollen und ist damit der ideale Begleiter für spontane Abenteuer. Trotz seiner Handlichkeit macht das Boot keine Kompromisse. Herzstück ist der neue Wavepiercer-Bug, der Wellen effizient schneidet, statt sie zu überreiten. Das Ergebnis sind Spurtreue und hervorragendes Gleitverhalten.

Die Weltneuheit steht am 24. und 25. April am Grabner-Hauptsitz in Haag zum Test zur Verfügung, dann findet die Hausmesse statt.