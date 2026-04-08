Grabner schneidet sich durchs Wasser
Revolution im Paddelsport: Das Kajak Tramper S mit dem neuen Wavepiercer-Bug ist besonders spurtreu und gleitet extrem leicht. Und: Es lässt sich sogar zusammenrollen.
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Aktualisiert am 08.04.2026
Das Familienunternehmen Grabner Boote aus Kirchberg ob der Donau setzt zum Saisonstart neue Maßstäbe im Paddelsport. Mit dem Tramper S präsentiert der oberösterreichische Spezialist ein Kajak, das maximale Mobilität mit Top-Performance vereint.
Der Tramper S lässt sich kompakt zusammenrollen und ist damit der ideale Begleiter für spontane Abenteuer. Trotz seiner Handlichkeit macht das Boot keine Kompromisse. Herzstück ist der neue Wavepiercer-Bug, der Wellen effizient schneidet, statt sie zu überreiten. Das Ergebnis sind Spurtreue und hervorragendes Gleitverhalten.
Die Weltneuheit steht am 24. und 25. April am Grabner-Hauptsitz in Haag zum Test zur Verfügung, dann findet die Hausmesse statt.grabner.com