Drei neue Westbahn-Züge mit Beklebung aus Langenstein

Die Langensteiner Digicut Rubmer GesmbH hat die komplette Innen- und Außenbeklebung von drei neuen Westbahn-Zügen übernommen, die bereits seit Anfang März auf der Südbahnstrecke zwischen Wien und Villach verkehren. Ebenso beklebt wurden die vier Züge, die aus China zugekauft wurden.

Bei dem Projekt wurden unter anderem 7000 Quadratmeter Hochleistungsfolien und Laminate verarbeitet sowie die komplette Außen- und Innenbeschriftung vorgenommen. Die Züge haben eine Länge von rund 202 Metern pro Garnitur. Mit einem achtköpfigen Team wurden die Arbeiten pro Zug in je 14 Tagen erledigt. Zusätzlich wurden im Zuge einer Logoumstellung auch Anpassungen an den übrigen 15 Westbahngarnituren vorgenommen.

Für das Unternehmen bedeutete dies eine vollständige Auslastung in einer ansonsten eher ruhigen Phase für die Branche während der Wintermonate von Dezember bis März. Bei der Auftragsvergabe wurde von Seiten der Westbahn erwähnt, dass es sich dabei um den größten Beschriftungsauftrag seit Bestehen des Unternehmens handelt.



