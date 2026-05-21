245 chemiebegeisterte Schüler bei der Chemieolympiade 2026

„Stundenlang tüftelten und rechneten die Bewerber an den theoretischen Beispielen. Bei den praktischen Arbeiten mussten quantitative und qualitative Analysen durchgeführt werden, bei denen neben dem fachlichen Wissen auch das handwerkliche Geschick gefragt war“, sagt Leonhard Werner, Mitglied der Fachvertretung Chemische Industrie in der WKO Oberösterreich, der die Siegerpreise überreichte. Die beiden Hauptpreise wurden von der Sparte Industrie der WKO Oberösterreich zur Verfügung gestellt.

„Die Chemieolympiade leistet einen wertvollen Beitrag für die Nachwuchsforscher in Oberösterreich. Mit dem Engagement dieser Jugendlichen, die bereit sind, die Extrameile zu gehen, wird es Oberösterreich schaffen, weiterhin wissenschaftlich und wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Es freut mich sehr, dass sich jedes Jahr so viele Schüler beteiligen“, so Werner.

Das Podium der Chemieolympiade 2026:

1. Platz: Matteo Bertignoll aus dem BORG Perg

2. Platz: Yuncheng Dou aus dem Europagymnasium Auhof

3. Platz: Esther Hayder aus dem BORG Perg

Im Bild v. l.: Martin Ertl, Esther Hayder, Leonhard Werner, Matteo Bertignoll, Yuncheng Dou, Rupert Sodl, Eva Panholzer und Brigitte Reisinger.