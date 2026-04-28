Ein Fest für die Menschlichkeit

Die Wirtschaftskammer Österreich stand am 23. April im Zeichen besonderer Wertschätzung: Der Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung verlieh unter dem Vorsitz von Irene Mitterbacher den „Daheim Betreut Award 2026“. Ausgezeichnet wurden Personenbetreuerinnen und -betreuer, die mit ihrem Engagement, ihrer Kompetenz und ihrem Einfühlungsvermögen einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten: Für Oberösterreich erhielten Marioara Alexoaei und Ana-Maria Biris die Auszeichnungen überreicht.

Mehr als 8000 Personenbetreuer in Oberösterreich

„In Oberösterreich sind derzeit mehr als 8000 Personenbetreuerinnen und -betreuer tätig. Sie leisten täglich unverzichtbare Arbeit und ermöglichen Betreuung mit viel Erfahrung, Verlässlichkeit und Menschlichkeit – direkt dort, wo sie gebraucht wird: zu Hause. Den Gewinnern des diesjährigen Daheim Betreut Award gratuliere ich sehr herzlich“, sagte Viktoria Tischler, Obfrau der Fachgruppe in Oberösterreich: „Diese Auszeichnung rückt jene in den Mittelpunkt, die mit großem Engagement und persönlicher Hingabe einen wesentlichen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Es ist wichtig, ihre Arbeit sichtbar zu machen und die Bedeutung der Personenbetreuung klar hervorzuheben.“

Einreichungen aus ganz Österreich

Der feierlichen Preisverleihung ging eine österreichweite Einreichphase voraus. Bis 11. Jänner 2026 konnten Personenbetreuer von den betreuten Personen sowie deren Familienangehörigen oder Freunden nominiert werden. Aus knapp 500 Nominierungen wählte eine hochkarätig besetzte Fachjury insgesamt 17 Preisträgerinnen und Preisträger aus, jeweils zwei pro Bundesland (in Tirol eine Nominierung). Jeder Gewinner erhielt ein Preisgeld von 1.500 Euro als Anerkennung für die herausragende Leistung. Gemeinsam mit Obfrau Mitterbacher überreichten WKÖ-Vizepräsident Andreas Herz sowie Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec die Preise.

Tragende Säule der Betreuung in Österreich

„Personenbetreuung verlangt weit mehr als fachliche Kompetenz – sie lebt von Empathie, Geduld und einem tiefen Einfühlungsvermögen, von Verlässlichkeit, Flexibilität, Teamgeist und nicht zuletzt auch von der Fähigkeit, gut auf sich selbst zu achten. All diese Qualitäten ermöglichen es, Menschen in oft anspruchsvollen Lebenssituationen mit Respekt, Würde und Menschlichkeit zu begleiten“, betonte Tischler: „Mit dem Daheim Betreut Award machen wir sichtbar, welche enorme Verantwortung und Menschlichkeit selbständige Personenbetreuer täglich leisten. Sie ermöglichen tausenden Menschen ein würdevolles Leben in den eigenen vier Wänden. Dieser Einsatz verdient Anerkennung und genau dafür steht dieser Award.“

Aktuell haben rund 57.000 selbständige Personenbetreuer in Österreich ein Gewerbe angemeldet. Mit dem Preis wird bewusst ein Zeichen gesetzt, um die gesellschaftliche Relevanz, die wachsende Bedeutung und die zukünftige Notwendigkeit der Personenbetreuung sichtbar zu machen. Der steigende Bedarf zeigt deutlich: Personenbetreuer sind eine tragende Säule des österreichischen Betreuungssystems.

Weitere Informationen und Fotos: https://www.daheimbetreut.at/de/award