Stärken von Handwerk und Zukunftstechnologien verbinden

Mit der Initiative „Design.Handwerk.Technologie.“ schaffen die WKO Oberösterreich und die Kunstuniversität Linz einen neuen Zugang zu Innovation für heimische Klein- und Mittelbetriebe. Ziel ist es, traditionelles Handwerk mit Design, Digitalisierung und moderner Technologie zu verbinden, um neue Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Neue Innovationszugänge für Handwerksbetriebe

„Viele technologische Entwicklungen basieren auf handwerklichem Wissen und kontinuierlicher Weiterentwicklung“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Gleichzeitig braucht es angesichts von Digitalisierung, Fachkräftemangel und steigenden Kosten neue Innovationszugänge für die Betriebe.



Niederschwelliger Zugang zu Forschung

Die teilnehmenden Unternehmen erhalten durch die Kooperation mit der Kunstuniversität niederschwelligen Zugang zu Forschung, Designkompetenz und technologischer Expertise. Gefördert werden sowohl erste Innovationsimpulse als auch größere Entwicklungsprojekte und Weiterbildungsmaßnahmen.



Handwerkskunst und moderne Technologien verbinden

Auch die Kunstuniversität Linz sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit zwischen Handwerk und kreativer Forschung. Rektorin Brigitte Hütter verweist auf den Mehrwert gemeinsamer Projekte: „Kooperationen wie diese ermöglichen gesellschaftlichen Fortschritt und verbinden traditionelle Handwerkskunst mit modernen Technologien.“



Robotik im Handwerkseinsatz

Praxisbeispiele zeigen bereits, wie aus solchen Kooperationen Innovation entstehen kann – etwa durch den Einsatz von Robotik in der Sattelfertigung, digitale Musikinstrumente oder nachhaltige Architekturprojekte aus natürlichen Materialien. Unterstützt werden die Projekte finanziell mit Förderungen zwischen 4.000 und 28.000 Euro. Einreichungen sind ab 1. Juni möglich.

