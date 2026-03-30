Praxis statt Hörsaal: Duale Akademie macht Karriere

Immer mehr Maturantinnen und Maturanten suchen nach der Schule nach praxisnahen Karrierewegen abseits des klassischen Studiums. Mit der Dualen Akademie hat die Wirtschaftskammer ein Ausbildungsmodell geschaffen, das genau hier ansetzt: eine hochwertige Ausbildung auf Maturaniveau kombiniert mit intensiver Praxis in Unternehmen. Das Modell wurde ursprünglich in Oberösterreich entwickelt und hat sich mittlerweile österreichweit etabliert. Bereits mehr als 800 junge Menschen haben sich für diesen Ausbildungsweg entschieden.

Die Duale Akademie zählt zu den innovativsten Ausbildungsmodellen der letzten Jahre

„Österreich braucht mehr qualifizierte Fachkräfte. Die Duale Akademie verbindet hohe Ausbildungsqualität mit betrieblicher Praxis und eröffnet jungen Menschen nach der Matura eine attraktive Alternative zum Studium“, sagt Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Auch Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, sieht in der Initiative ein Erfolgsmodell: „Die Duale Akademie zählt zu den innovativsten Ausbildungsmodellen der letzten Jahre. Sie zeigt, dass eine Karriere im Unternehmen auch nach der Matura oder nach einem Studienabbruch ein attraktiver Weg sein kann – mit besten Aufstiegschancen und unmittelbarer Praxiserfahrung.“

Für die Ausbildung nach Österreich gezogen

Mit der Dualen Akademie wird in einer Berufsausbildung im Betrieb ein Lehrabschluss vermittelt, dazu kommen inhaltliche Vertiefungen, Zukunftskompetenzen und ein Auslandsaufenthalt. Nach einem Praxisjahr und einer Projektarbeit kann der höhere Abschluss DA-Professional erworben werden.

Ich komme aus Deutschland und habe nach meinem Abitur ein Studium begonnen und den Bachelor abgeschlossen. Danach habe ich mich gefragt, wie es weitergehen soll. Für die Duale Akademie bin ich schließlich extra nach Salzburg gezogen

Wie attraktiv dieses Modell für viele junge Menschen ist, zeigen persönliche Erfahrungen: Lena Pelster hat ihren Ausbildungsweg neu ausgerichtet – und ist dafür sogar nach Österreich gezogen:

„Ich komme aus Deutschland und habe nach meinem Abitur ein Studium begonnen und den Bachelor abgeschlossen. Danach habe ich mich gefragt, wie es weitergehen soll. Für die Duale Akademie bin ich schließlich extra nach Salzburg gezogen.“

Tischlereitechniker Daniel Combs fasst seine Ausbildung in einem oberösterreichischen Betrieb so zusammen: „Ich konnte durch die Duale Akademie sehr viel mehr lernen als in der normalen Lehre. Besonders haben mir die abwechslungsreichen Zusatzkurse im WIFI gefallen, das war immer spannend.“

Erfolgsmodell mit österreichweiter Zukunft

Die Duale Akademie spricht eine neue Zielgruppe für die betriebliche Ausbildung an: Maturantinnen und Maturanten sowie junge Menschen nach einem Studienabbruch. Aktuell gibt es 16 Berufe, die im Rahmen der Dualen Akademie erlernt werden können.

Auch in den Bundesländern wächst das Interesse weiter. In Vorarlberg wurden heuer mehr als 1.500 Oberstufenschülerinnen und -schüler in neun AHS-Schulen über das Ausbildungsmodell informiert.

In der Steiermark nahm die Initiative zuletzt ebenfalls deutlich Fahrt auf: Bei einem Kick-off in einem steirischen Ausbildungsbetrieb informierten sich zahlreiche Unternehmen über das Konzept und tauschten sich mit bereits aktiven Ausbildungsbetrieben der Dualen Akademie aus. Ziel ist es nun, die Bekanntheit der Dualen Akademie weiter zu steigern und österreichweit noch mehr Betriebe sowie junge Menschen für diese Ausbildungsform zu gewinnen. Denn die Kombination aus fundierter Ausbildung, praktischer Erfahrung und attraktiven Karriereperspektiven macht die Duale Akademie zu einem wichtigen Zukunftsmodell für den Wirtschaftsstandort Österreich.

Unternehmen können sich Fachkräfte sichern

Das sehen auch die teilnehmenden Unternehmen so. „Die Duale Akademie hat sich für uns als äußerst attraktives Ausbildungsmodell erwiesen. Unser Trainee bringt seit dem ersten Tag hohe Motivation und wertvolle Impulse in unser Unternehmen ein. Für Betriebe eröffnet die Duale Akademie die Chance, engagierte Maturant:innen für praxisnahe Karrierewege zu gewinnen - ein wichtiger Hebel zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte“, erklärt Anton Pausackl, Human Resource bei Rubner Holzindustrie aus der Steiermark. Reinhard Koch, Lehrlingsausbilder bei starlim und sterner in Oberösterreich, sieht in der dualen Akademie eine „praxisnahe Ausbildungsform für reife junge Menschen, die die Wirtschaft braucht“.



