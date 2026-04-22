 Duale Akademie startet in nächste Runde: Neue Chance für Betriebe

Mit dem Lehrgangsstart 2026/27 geht die Duale Akademie in Oberösterreich in eine neue Runde und bietet Unternehmen einmal mehr die Möglichkeit, gezielt Fachkräfte von morgen auszubilden. Ein Ausbildungsstart ist bereits ab 1. Mai 2026 möglich.

Zielgruppe Maturanten und Studienabbrecher

Das innovative Ausbildungsmodell wurde in Oberösterreich entwickelt und hat sich mittlerweile österreichweit etabliert. Es richtet sich speziell an Maturanten und Studienabbrecher und verbindet eine kompakte, praxisnahe Ausbildung im Betrieb mit fundiertem theoretischen Know-how.

Mehr als 800 junge Menschen haben sich bereits dafür entschieden. Die Ausbildungsdauer von nur zwei bis drei Jahren je nach Beruf macht die Duale Akademie zu einer attraktiven Alternative zu klassischen Bildungswegen.

Zwei neue Berufsbilder im Angebot

Besonders im Fokus stehen heuer zwei neue Berufsbilder:

– Konstrukteur mit den Schwerpunkten Maschinenbau-, Metallbau-, Stahlbau- oder Werkzeugbautechnik

– Garten- und Grünflächengestalter – ein zukunftsorientierter Beruf im Bereich Nachhaltigkeit und Lebensraumgestaltung

Mit diesen neuen Angeboten reagiert die Duale Akademie gezielt auf aktuelle Anforderungen des Arbeitsmarktes und erweitert ihr Portfolio auf insgesamt 15 Berufe.

Dazu zählen Applikationsentwicklung – Coding, Bankkaufmann oder -frau, Betriebslogistik, Einzelhandel, Elektrotechnik, Großhandel, IT-Systemtechnik, Kfz-Technik, Kunststofftechnologie, Mechatronik, Metalltechnik, Speditionskaufmann/frau sowie Tischlereitechnik.

Starke Praxisorientierung und hohe Lernbereitschaft

Für Unternehmen bedeutet die Teilnahme vor allem eines: die Chance, motivierte junge Talente frühzeitig ins eigene Team zu integrieren und auszubilden. Die Trainees bringen nicht nur eine hohe Lernbereitschaft mit, sondern auch eine starke Praxisorientierung. Ergänzt wird die Ausbildung durch Zukunftskompetenzen, ein Auslandspraktikum und fachvertiefende Inhalte durch die FH Oberösterreich.

Mehrwert für den weiteren Karriereweg

Ein Mehrwert zeigt sich auch in der weiteren Karriereperspektive. Nach Abschluss und einem zusätzlichen Berufsjahr können Absolventen den Abschluss „DA Professional“ auf NQR-Niveau 5 erwerben. Gerade in technischen Berufen eröffnet dies zudem den Weg in Richtung Ingenieur-Zertifizierung und schafft damit einen klaren Vorteil im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte.