Ehrung zum 40-jährigen Firmenjubiläum

Anlässlich ihres 40-jährigen Firmenjubiläums wurde Ingeborg Schütz, Inhaberin von CMS Schütz, von der WKO-Bezirksstelle Linz-Stadt für ihr langjähriges unternehmerisches Wirken und ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet. Im feierlichen Rahmen überreichten Obmann Klaus Schobesberger und Leiter Peter Polgar die Jubiläumsurkunde und die Jubiläumsmedaille in Silber und würdigten dabei das langjährige Engagement der Unternehmerin für die regionale Wirtschaft.



Ingeborg Schütz ist seit 1986 in der Unternehmensberatung tätig und hat sich mit ihrem Unternehmen als verlässliche Partnerin für kleine und mittlere Betriebe im Bereich Handel und Dienstleistungen etabliert. Besonders geschätzt wird sie für ihre umfassende Expertise in der Begleitung von Unternehmensgründungen und -übergaben. Ihre weiteren Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Entwicklung von Unternehmensstrategien sowie im Marketing und Controlling und in der Personalentwicklung. Über vier Jahrzehnte hinweg hat sie zahlreiche Betriebe unterstützt und zur Umsetzung vieler Geschäftsideen beigetragen.



Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit engagierte sie sich über viele Jahre hinweg auch in der WKOÖ. In verschiedenen Experts-Groups der Fachgruppe UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT) brachte sie ihr Fachwissen ein und unterstützte die Weiterentwicklung der Serviceangebote für Unternehmerinnen und Unternehmer.



„40 Jahre unternehmerisches Wirken sind Ausdruck von Beständigkeit, Kompetenz und großer persönlicher Leidenschaft. Ingeborg Schütz hat nicht nur zahlreiche Unternehmen begleitet, sondern auch unsere Organisation über Jahrzehnte hinweg unterstützt“, betont der Obmann der WKO Linz-Stadt Klaus Schobesberger. Die WKOÖ dankt Ingeborg Schütz für ihren langjährigen Einsatz und gratuliert herzlich zum Jubiläum.

