WKO Linz-Stadt würdigt Handelsmanager Werner Prödl

Die Bezirksstelle Linz-Stadt der Wirtschaftskammer Oberösterreich hat den langjährigen Handelsmanager Werner Prödl im Rahmen einer feierlichen Ehrung anlässlich seiner Pensionierung ausgezeichnet.



Werner Prödl hat über viele Jahre hinweg die Entwicklung des Linzer Handels maßgeblich geprägt. In seiner Funktion als Leiter des Passage City Centers sowie durch sein Engagement rund um das Einkaufszentrum Muldenstraße setzte er wichtige Impulse für die Attraktivität und Weiterentwicklung zentraler Handelsstandorte in der Stadt.



Besonders hervorgehoben wurde im Zuge der Ehrung auch die stets konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Linzer City Ring, bei dem er jahrelang als Obmann aktiv war, sowie der WKO Linz-Stadt. Prödl galt als verlässlicher Netzwerker und geschätzter Ansprechpartner, der es verstand, unterschiedliche Interessen im Sinne eines starken Handelsstandortes Linz zu verbinden.



„Mit Werner Prödl verabschiedet sich eine Persönlichkeit, die den Linzer Handel über Jahrzehnte hinweg mit großem Engagement, Weitblick und Handschlagqualität mitgestaltet hat“, betonen Obmann Klaus Schobesberger und Leiter Peter Polgar. „Sein Einsatz hat den Wirtschaftsstandort Linz nachhaltig gestärkt.“



Die WKO Linz-Stadt bedankt sich für die langjährige Zusammenarbeit und wünscht Werner Prödl für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Freude.

