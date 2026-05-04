Jetzt einreichen zum CAESAR 2026

Unter dem Motto „Zwischen für und alle“ öffnet sich der oberösterreichische Kommunikationspreis CAESAR für die gesamte Branche. Erstmals gibt es keine Kategorien mehr – ein bewusster Schritt hin zu einem Preisverständnis, das der interdisziplinären Realität und Zukunft der Kommunikationsbranche stärker entspricht. Einreichen können alle, die in Oberösterreich Kommunikation gestalten – von etablierten Agenturen über kleinere Studios und Teams bis hin zu Ein-Personen-Unternehmen und Ersteinreichern. Die Einreichung ist vom 1. Mai bis Ende Juni 2026 unter kommunikationspreis-caesar.at möglich.



„Mit dem Motto ‚Zwischen für und alle‘ wollen wir ein klares Signal an die gesamte Branche senden: Der CAESAR 2026 ist offen für alle, die in Oberösterreich Kommunikation gestalten. Gerade Ersteinreicherinnen und Ersteinreicher möchten wir besonders ermutigen, mitzumachen und ihre Arbeit sichtbar zu machen“, sagt Christoph Schumacher, Obmann der WKOÖ Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation.



Digitaler Einreichworkshop für Ersteinreicher

Der Preis richtet sich ganz bewusst nicht nur an bekannte Namen, sondern auch an neue Perspektiven, kleinere Strukturen und mutige erste Einreichungen. Denn entscheidend ist nicht Größe oder Bekanntheit, sondern die Qualität der Arbeit – unabhängig vom Budget. Für neue Einreicherinnen und Einreicher bietet der CAESAR 2026 am 13. Mai 2026 einen digitalen Einreichworkshop an, bei dem Fragen zum Ablauf, zur Einreichung und zum neuen Zugang ohne Kategorien beantwortet werden. Die Anmeldung dazu ist ebenfalls auf kommunikationspreis-caesar.at möglich.



Internationale Fachjury

Die eingereichten Arbeiten werden von einer internationalen, renommierten Fachjury bewertet. Damit setzt der CAESAR 2026 auf eine qualitätsvolle, unabhängige und fachlich fundierte Beurteilung der Einreichungen. Die Preisverleihung findet am 14. Oktober im Linzer Posthof statt.



Das Team CAESAR 2026

Organisiert wird der CAESAR 2026 von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKOÖ gemeinsam mit den Kooperationspartnern Responsive Spaces, Werbeberg Digital Communications, das narrativ und heimwerk.audio. Weitere Infos auf kommunikationspreis-caesar.at

