Energie- und Umweltförderungen auf einen Blick
Auf Bundes- und Landesebene gibt es Fördermöglichkeiten für die ökologische und energetische Transformation.
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Nachfolgend ein Kurzüberblick über die zentralen und zuletzt besonders stark nachgefragten Förderprogramme.
Photovoltaik
Investitionszuschüsse für PV-Anlagen/Stromspeicher und Marktprämie für ein-
gespeisten PV-Strom des Bundes laut Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Info & Kriterien: www.eag-abwicklungsstelle.at
Öko-Investitionsfreibetrag
Der Öko‑Investitionsfreibetrag ist eine steuerliche Förderung für Unternehmen, die in umweltfreundliche Wirtschaftsgüter investieren. Er erlaubt einen erhöhten Freibetrag von 15 Prozent (befristet 22 Prozent) der Investitionskosten zusätz-
lich zur Abschreibung und richtet sich an betriebliche Steuerpflichtige. Info & Kriterien: wko.at/steuern/investitionsfreibetrag
Thermische Bauteilsanierung
Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Energiegemeinschaften
Energiegemeinschaften werden durch eine Bundesförderung des Klima- & Energiefonds unterstützt. Förderfähig sind bestehende gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, Erneuerbare‑Energie‑Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften gemäß ElWOG/EAG, die ausschließlich erneuerbare Energie nutzen und eine Mindestanzahl aktiver Teilnehmer aufweisen. Einreichungen sind laufend bis 16. Juli 2026 (12 Uhr) nach Maßgabe der verfügbaren Budgetmittel möglich. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Thermische Solaranlagen
Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Infos & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Biomasseheizung
Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Energiesparmaßnahmen
Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Wärmepumpen
Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Fernwärme
Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501
Gefördertes Beratungsprogramm ÖKO-PLUS
Mit dem Förderprogramm ÖKO-PLUS möchte die WKOÖ die Wirtschaft bei der ökologischen Transformation unterstützen. Mit professioneller Hilfe durch Ingenieurbüros und Unternehmensberater spüren Unternehmen Potenziale auf und nutzen die Chancen.
- bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar bis max. 2.250 Euro
- zweistufiges Beratungsprogramm
- finanziert durch die WKOÖ
- Infos: foerderungen.wkooe.at/oeko-plus