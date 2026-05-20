Energie- und Umweltförderungen auf einen Blick

Nachfolgend ein Kurzüberblick über die zentralen und zuletzt besonders stark nachgefragten Förderprogramme.

Photovoltaik

Investitionszuschüsse für PV-Anlagen/Stromspeicher und Marktprämie für ein-

gespeisten PV-Strom des Bundes laut Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Info & Kriterien: www.eag-abwicklungsstelle.at

Öko-Investitionsfreibetrag

Der Öko‑Investitionsfreibetrag ist eine steuerliche Förderung für Unternehmen, die in umweltfreundliche Wirtschaftsgüter investieren. Er erlaubt einen erhöhten Freibetrag von 15 Prozent (befristet 22 Prozent) der Investitionskosten zusätz-

lich zur Abschreibung und richtet sich an betriebliche Steuerpflichtige. Info & Kriterien: wko.at/steuern/investitionsfreibetrag

Thermische Bauteilsanierung

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Energiegemeinschaften

Energiegemeinschaften werden durch eine Bundesförderung des Klima- & Energiefonds unterstützt. Förderfähig sind bestehende gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, Erneuerbare‑Energie‑Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften gemäß ElWOG/EAG, die ausschließlich erneuerbare Energie nutzen und eine Mindestanzahl aktiver Teilnehmer aufweisen. Einreichungen sind laufend bis 16. Juli 2026 (12 Uhr) nach Maßgabe der verfügbaren Budgetmittel möglich. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Thermische Solaranlagen

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Infos & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Biomasseheizung

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Energiesparmaßnahmen

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Wärmepumpen

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Fernwärme

Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Gefördertes Beratungsprogramm ÖKO-PLUS

Mit dem Förderprogramm ÖKO-PLUS möchte die WKOÖ die Wirtschaft bei der ökologischen Transformation unterstützen. Mit professioneller Hilfe durch Ingenieurbüros und Unternehmensberater spüren Unternehmen Potenziale auf und nutzen die Chancen.