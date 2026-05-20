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Energiewende
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Energie- und Umweltförderungen auf einen Blick

Auf Bundes- und Landesebene gibt es Fördermöglichkeiten für die ökologische und energetische Transformation. 

Lesedauer: 3 Minuten

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Aktualisiert am 20.05.2026

Nachfolgend ein Kurzüberblick über die zentralen und zuletzt besonders stark nachgefragten Förderprogramme.

 Photovoltaik 

Investitionszuschüsse für PV-Anlagen/Stromspeicher und Marktprämie für ein-
gespeisten PV-Strom des Bundes laut Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Info & Kriterien: www.eag-abwicklungsstelle.at

 Öko-Investitionsfreibetrag 

Der Öko‑Investitionsfreibetrag ist eine steuerliche Förderung für Unternehmen, die in umweltfreundliche Wirtschaftsgüter investieren. Er erlaubt einen erhöhten Freibetrag von 15 Prozent (befristet 22 Prozent) der Investitionskosten zusätz-
lich zur Abschreibung und richtet sich an betriebliche Steuerpflichtige. Info & Kriterien: wko.at/steuern/investitionsfreibetrag

 Thermische Bauteilsanierung 

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds): Gefördert werden Verbesserungen des Wärmeschutzes von betrieblich genutzten Gebäuden, die älter als 15 Jahre sind. Antragstellung NACH Umsetzung des Projekts, spätestens 6 Monate nach Rechnungslegung. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at 

 Energiegemeinschaften 

Energiegemeinschaften werden durch eine Bundesförderung des Klima- & Energiefonds unterstützt. Förderfähig sind bestehende gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, Erneuerbare‑Energie‑Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften gemäß ElWOG/EAG, die ausschließlich erneuerbare Energie nutzen und eine Mindestanzahl aktiver Teilnehmer aufweisen. Einreichungen sind laufend bis 16. Juli 2026 (12 Uhr) nach Maßgabe der verfügbaren Budgetmittel möglich. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

 Thermische Solaranlagen 

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Infos & Kriterien: www.umweltfoerderung.at 

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Biomasseheizung 

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Biomasse-Einzelanlagen kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at 

Landesförderung biogene Einzelfeuerungsanlagen kleiner als 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Energiesparmaßnahmen 

Bundesförderung (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at 

Landesförderung, Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Wärmepumpen 

Bundesförderung Raus aus Öl und Gas – Erneuerbare Wärmeerzeugung über 100 kW. Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at 

Landesförderung Wärmepumpen über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

Bundesförderung Wärmepumpe kleiner als 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at 

Landesförderung Wärmepumpe unter 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Fernwärme 

Bundesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW (Klima- & Energiefonds). Info & Kriterien: www.umweltfoerderung.at 

Landesförderung Fernwärmeanschluss unter und über 100 kW. Info & Kriterien: Land OÖ, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Umweltschutz, T 0732-7720-14501

 Gefördertes Beratungsprogramm ÖKO-PLUS 

Mit dem Förderprogramm ÖKO-PLUS möchte die WKOÖ die Wirtschaft bei der ökologischen Transformation unterstützen. Mit professioneller Hilfe durch Ingenieurbüros und Unternehmensberater spüren Unternehmen Potenziale auf und nutzen die Chancen.

  • bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar bis max. 2.250 Euro 
  • zweistufiges Beratungsprogramm 
  • finanziert durch die WKOÖ 
  • Infos: foerderungen.wkooe.at/oeko-plus