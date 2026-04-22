Mit Energieeffizienz und Nachhaltigkeit Wettbewerbsvorteile generieren

Um diese Anpassungs- und Transformationsprozesse erfolgreich zu bewältigen, braucht es eine klare Strategie für nachhaltiges, ressourceneffizientes Wachstum. Auch der europäische „Green Deal“, der bis 2050 ein klimaneutrales Europa anstrebt, bringt zahlreiche neue Regelungen und damit Herausforderungen mit sich. Unternehmen sehen sich mit ESG-Richtlinien, dem Lieferkettengesetz, der Taxonomie-Verordnung und Offenlegungspflichten konfrontiert – alles Aspekte, die das bisherige Wirtschaften grundlegend verändern.

WKOÖ-Leitfaden unterstützt bei den notwendigen Prozessen

Wer den Wandel ignoriert, wird mittel- bis langfristig auf der Strecke bleiben. Die WKOÖ bietet dazu einen Leitfaden, der Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz begleitet. Dieser Leitfaden enthält wichtige Maßnahmen, die man in die betriebliche Realität implementieren kann.

1. Erstberatung durch WKOÖ: Kostenloses Impulsgespräch durch Experten im Bereich Energie und Nachhaltigkeit



2. Energie-Telegramm: Top-Meldungen, Preisinformationen, Gesetzesänderungen, Förderungen.

3. Energie-Check: Sparpotenzia­le erkennen und umsetzen.

4. E-Mobilität: Online-Ratgeber zur Fuhrparkumstellung, der benötigten Ladeinfrastruktur und deren Nutzung



5. Selbstcheck für Nachhaltigkeitsverpflichtungen: Welche Verpflichtungen und Regelungen betreffen das Unternehmen direkt bzw. indirekt und welche freiwilligen Maßnahmen kann man ergreifen? Welche Regeln muss man bei der Kommunikation beachten?



6. ESG-Ratgeber zur Nachhaltigkeitsberichterstattung: Überprüfen, ob die Größenkriterien für eine direkte Berichtspflicht zutreffen. Kompakte Info über Eckpunkte der ESG-Berichterstattung für betroffene Unternehmen



7. Nachhaltigkeits-Check: Welche Maßnahmen sind umsetzbar? Checkliste mit konkreten Verantwortlichkeiten und Terminen



8. Branchenratgeber: Möglichkeiten, wie man den Betrieb energieeffizient und nachhaltig ausrichtet und optimiert. Beinhaltet drei Sofortmaßnahmen im Bereich Energieeffizienz sowie Maßnahmen zur Optimierung entlang der Wertschöpfungskette, abgestimmt auf verschiedene Branchen



9. Klimaportal & Klimaindikator: Daten für Bereiche Energie, Mobilität & Transport, Materialien und Abfall in einer Datenbank sammeln und auswerten. Betriebliches CO₂-Einsparpotenzial entdecken und ersten CO₂-Fußabdruck ermitteln. Per Mausklick zu strukturierter Auswertung inkl. Grafik. Wie sieht Zielpfad bis 2040 aus?



10. Webinarreihe „Nachhaltigkeit“ mit Experten



11. Vertiefende Beratung durch WKOÖ-Fachleute: Kosten durch Material- und Energieeinsparungen senken. Imagegewinn schaffen und gleichzeitig soziale Verantwortung wahrnehmen. Vorbereitung auf künftige rechtliche Vorgaben

12. ÖKO-PLUS-Förderung: Weiterführende Beratung durch Experten, 2-stufiges Beratungsprogramm, finanziert durch WKOÖ, bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar, max. 2.250 Euro