Energiepreise wieder extrem - Politik muss rasch und konsequent gegensteuern

„Was wir beim Ausbruch des Russland/Ukraine-Kriegs gesehen haben, droht auch jetzt: In der Folge des Iran-Kriegs geraten die Energiepreise und damit auch die Strommärkte unter Druck. Daher braucht es einen nationalen Energie-Krisenmechanismus, der vor exorbitanten Strompreissteigerungen schützt. Als WKOÖ haben wir dazu ein Modell einer nationalen kostenorientierten Preisbildung vorgeschlagen, um weitere Verwerfungen in der Wirtschaft als auch bei den Endkunden abzufedern“, so die WKOÖ-Präsidentin. Das so genannte Cost-Plus-Modell der WKOÖ sieht vor, dass Erzeuger einen fairen, kalkulierbaren Gewinn auf ihre tatsächlichen Produktionskosten aufschlagen, anstatt vom Markthöchstpreis zu profitieren. „Das Cost-Plus-Modell schafft Planungssicherheit, verhindert Preisspitzen und entlastet insbesondere energieintensive Betriebe, die ohnehin unter hohen Standortkosten leiden“, ergänzt Doris Hummer.



