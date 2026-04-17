EPU Erfolgstag vernetzt Einzel-Unternehmer

Unter dem Motto „Unternehmen wir es gemeinsam“ stand der diesjährige EPU-Erfolgstag der WKO Oberösterreich ganz im Zeichen von Macherinnen und Machern, die mit Herzblut, Ideen und Mut ihren eigenen Weg gehen. Rund 62 Prozent aller aktiven Wirtschaftskammer-Mitgliedsbetriebe sind Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Sie gestalten durch ihre Innovationskraft, Kreativität und Anpassungsfähigkeit maßgeblich die oö. Wirtschaft mit.

„Wenn du in diesen vollgefüllten Saal blickst, siehst du nicht nur Zahlen – du siehst Leidenschaft, Vielfalt und den Geist der Selbstverwirklichung“, so Michael Stingeder, Sprecher der EPU in der WKO Oberösterreich. „Allein ein Unternehmen zu führen, heißt nicht, allein zu sein. Genau dafür ist dieser Tag da: um voneinander zu lernen, neue Impulse zu gewinnen und am Ende auch gemeinsam zu feiern. Denn jedes erfolgreiche Unternehmen, das mit Herzblut geführt wird, ist ein Gewinn für uns alle.“

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Essenziell für den Standort

Michael Pecherstorfer, Vizepräsident der WKO Oberösterreich, unterstrich die zentrale Rolle der EPU für die heimische Wirtschaft: „Ein-Personen-Unternehmen leisten durch Engagement, Ideenreichtum und persönlichen Einsatz einen entscheidenden Beitrag zur Wertschöpfung. Für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich sind sie daher essenziell. Um sie weiter zu stärken, braucht es faire Rahmenbedingungen, die den Alltag der Solo-Selbstständigen entlasten – weniger Bürokratie, steuerliche Entlastungen und praxisnahe Lösungen. Die WKO Oberösterreich unterstützt sie mit gezielten Services wie EPU-Mentoring, Webinaren, Netzwerkplattformen und praktischen Tools.“

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Am EPU-Erfolgstag wurde nicht nur auf Herausforderungen, sondern vor allem auf Lösungen und Möglichkeiten geschaut. In einer Talkrunde berichteten der ehemalige Skispringer Michael Hayböck, die Kinesiologin Petra Göweil und der Unternehmer Andreas Besenbeck, wie sie es geschafft haben, mit Mut, Geduld und Einfallsreichtum zum Erfolg zu kommen. Eindrucksvoll war Hayböcks Schilderung von gesundheitlichen und mentalen Rückschlägen, die ihn aber nicht davon abhalten konnten, seinen Traum weiterzuverfolgen. Einig waren sich alle drei Talkgäste darin, dass man nur mit etwas, was man gern tut und mit dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten zum Erfolg kommt. Als Highlight der Veranstaltung sprach Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, in seiner Keynote darüber, dass die Zukunft nicht unser Schicksal ist, sondern dass wir diese selber gestalten können. Unsere eigene Zukunft sei auch nicht abhängig vom Weltgeschehen, sie ist abhängig von unserer Tatkaft.

EPU-Mentoringprogramm

Gestartet wurde der EPU-Erfolgstag mit dem Auftakt des EPU-Mentoring-Programms, bei dem erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen bei der betrieblichen und persönlichen Entwicklung junger EPU unterstützen. Während der gesamten Veranstaltung konnten die Besucher am EPU-Infostand sowie bei Ausstellern und EPU-starken Fachgruppen ins Gespräch kommen. Ein Marktplatz bot Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Leistungen zu präsentieren und Kooperationen zu initiieren.