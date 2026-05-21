Nahversorgung in St. Agatha gesichert

Mit großer Freude wurde am 15. Mai der neue „Nah & Frisch Lamberg“ Hybridmarkt im Nahversorgungszentrum St. Agatha eröffnet. Nach der Schließung des bisherigen Unimarkts ist damit die Nahversorgung im Ort gesichert und modern neu aufgestellt worden.

Bereits am Eröffnungstag kamen über 700 Besucherinnen und Besucher und überzeugten sich vom neuen Konzept mit regionalem Schwerpunkt, längeren Öffnungszeiten und persönlicher Betreuung.

Lea und Roland Lamberg führen gemeinsam mit Anita Prenninger und ihrem engagierten Team den Markt mit viel Erfahrung und Herzblut. Bis zu 30 Prozent des Sortiments stammen aus der Region – darunter Lamberg Fleisch-, Wurst- und Leberkäsespezialitäten aus eigener Direktvermarktung.

Der neue Hybridmarkt ermöglicht Einkaufen täglich bis 20 Uhr sowie zusätzlich am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag.

Die Gemeindevertretung ist hocherfreut über die geglückte Übernahme.

Für WKO-Obmann Ing. Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser ist die erfolgreiche Weiterführung des Standortes ein wichtiges Signal für den ländlichen Raum:„Ein lebendiger Ortskern braucht funktionierende Nahversorgung. Mit unserem Nahversorgungszentrum mit Geschäften, Gastronomie, Wohnungen und Tiefgarage mitten im Zentrum von St. Agatha stärken wir nachhaltig die Lebensqualität im Ort.“

Die Neueröffnung zeigt eindrucksvoll, wie wichtig engagierte Kaufleute, regionale Produkte und die Unterstützung der Bevölkerung für die Zukunft der Nahversorgung am Land sind.