Zementfaserplatte mit Zukunft

Kasper präsentiert beeindruckende Zahlen. Das Umsatzniveau 2024 lag bei 71,6 Mio. Euro, für 2025 liegt das endgültige Ergebnis noch nicht vor, man rechnet mit einer ähnlichen Performance. Mit Stand 1. Jänner hat Swisspearl 287 Mitarbeiter und bildet 13 Lehrlinge aus, wie Werksleiter Österreich und Prokurist Markus Plakolm ausführt. Rund 70 Prozent des Umsatzes macht die Firma in Österreich mit Sanierungen, 30 entfallen auf Neubauten. Im internationalen Markt ist der Anteil der Neubau-Projekte am Geschäftsgang höher.

Am Standort Vöcklabruck werden Fassaden- und Dachplatten produziert, letztere nehmen rund 60 Prozent des Geschäfts für sich in Anspruch. Ganz neu im Programm sind integrierte Photovoltaik-Systeme, die vor allem in innerstädtischen Bereichen und bei Denkmalschutz-Objekten nachgefragt werden. "Die höheren Kosten im Vergleich zu konventionellen Systemen werden von den Kunden bereitwillig akzeptiert, die Optik der integrierten Systeme ist besser und wir können sie in vielen Farben liefern“, so Geschäftsführer Kasper.

Durch die Eingliederung der Creaton Steildach GmbH im vergangenen Jahr erweitert das Unternehmen sein Portfolio um Tonprodukte und positioniert sich als Systemanbieter für mineralische Dachlösungen.

9,5 Mio. Euro in Standort investiert

In den vergangenen drei Jahren wurden 9,5 Mio. Euro investiert, im Fokus stand neben der Produktion und Automatisierung besonders die Umwelttechnologie. Kasper: „Wir stehen auf 130 Jahren Industriegeschichte, aber wir denken in Jahrzehnten nach vorne." Man investiere bewusst in die Zukunft des Standorts, dafür brauche man aber Planungssicherheit und moderne Fördermodelle, damit die industrielle Wertschöpfung in Oberösterreich eine Zukunft habe. Viel Potenzial sieht er in der energetischen Sanierung von Gebäudebestand, gerade Dächer seien der Schlüssel zu mehr Energie-Effizienz. „In diesem Bereich wünschen wir uns eine praxisorientierte Förderpolitik, die vielfach noch nicht vorhanden ist“, so der Geschäftsführer.

International betreibt die Swisspearl Group acht Produktionsstandorte in ganz Europa und beschäftigt rund 2300 Mitarbeiter. Die Umfirmierung der Marke Eternit Österreich zur Swisspearl Österreich GmbH im Jahr 2023 soll die Einbettung in die internationale Markenstrategie unterstreichen.