FACC: Rekordumsatz und Plus beim Ergebnis

Der Luftfahrtzulieferer FACC mit Sitz in Ried im Innkreis hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 984,4 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch das operative Ergebnis, das sogenannte EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern), legte deutlich zu. Es stieg um 49,4 Prozent auf 42,3 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das FACC-Management ein weiteres Umsatzwachstum von fünf bis 15 Prozent.

Als wesentlichen Erfolgsfaktor identifiziert FACC das Effizienzprogramm „Core“, es wird seit Herbst 2024 im gesamten Unternehmen umgesetzt. Alle Geschäftsbereiche wirtschaften seither profitabel, was angesichts der anhaltenden Probleme in den internationalen Lieferketten sowie hoher Energie- und Personalkosten nochmal eine andere Qualität bekommt. "100 Millionen mehr Umsatz mit der gleichen Belegschaft sind der Beweis dafür, dass das funktioniert hat, was wir uns überlegt haben", so CEO Robert Machtlinger. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,2 auf 4,3 Prozent, trotz anhaltender Verwerfungen in den internationalen Lieferketten und hoher Personal- und Energiekosten am Standort Österreich. Alle Divisionen des Konzerns, Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors, weisen ein positives Geschäftsergebnis aus.

Vor dem Hintergrund einer weiter wachsenden Luftfahrtbranche plant FACC Investitionen von rund 350 Mio. Euro bis 2030, unter anderem in ein neues Werk in Ried im Innkreis. Die Arbeiten dafür beginnen noch im laufenden Jahr.











