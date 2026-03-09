Berufsorientierung – praxisorientiert, mit Informationen aus erster Hand

Im Unterrichtsfach Berufsorientierung wurde gemeinsam ein interessanter Nachmittag gestaltet. In zwei Unterrichtsstunden gaben die Firmen Einblicke in ihre Arbeitsfelder und die Lehrberufe, die sie ausbilden. Besonders interessant war für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auch Lehrlingen aus beiden Firmen direkt Fragen stellen zu können. „Alle sind begeistert über diese engagierte Zusammenarbeit und den Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler seitens der Patenfirmen geboten werden!“, freut sich auch Projektbegleiter WKO-Leiter Hans Moser über die sehr gelungenen Patenschaften.

