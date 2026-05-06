FN Neuhofer investiert weiter

Seit zehn Generationen und 376 Jahren ist FN Neuhofer in der Holzverarbeitung tätig und hat sich vom regionalen Sägewerk zu einem der weltweit führenden Anbieter von Leisten und Zubehör für Boden, Wand und Decke sowie von Akustikplatten und Wandverkleidungen entwickelt. Kontinuierliches Wachstum, eine große Innovationskraft und Investitionsfreude prägen das Unternehmen.

Rund 41 Mio. Euro wurden 2025 und Anfang 2026 in neue Werke, Anlagen, Technologien und Mitarbeiter investiert. So wurde vor Kurzem die Werkseröffnung in Pöndorf gefeiert, womit der Holzprofi ins Feld der Kunststoffbearbeitung gestartet ist. Nun gibt es wieder konkrete Pläne für weitere Neuheiten.

Logistik, Personal & Recycling

Bis 2030 soll am Hauptstandort in Zell am Moos ein hochmodernes Logistikcenter realisiert werden, mit Echtzeitdatenübertragung und automatisierten, KI-unterstützten Prozessen. Eine weitere Investition in die Effizienz und Zukunftssicherheit des Unternehmens. Noch in diesem Jahr startet FN Neuhofer mit dem Bau eines Personalhauses, 300 m vom Firmenstandort entfernt. „Wenn alles planmäßig läuft, können schon 2027 Mitarbeiter einziehen“, so Firmenchef Franz Neuhofer.

Zudem ist das Unternehmen aktuell mit der Planung und Konzeption eines Recyc- lingzentrums am Standort Pöndorf beschäftigt und ebenfalls noch heuer eröffnet FN Neuhofer zwei Standorte, jeweils einen in den USA und Polen. „Aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik sind wir immer auf der Suche nach motivierter Teamverstärkung“, sagt Neuhofer. Aktuell beschäftigt FN Neuhofer knapp 300 Mitarbeiter .

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