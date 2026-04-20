Frühlingsempfang von Frau in der Wirtschaft Linz im neuen Quadrill Tower

Mit dem Frühlingsempfang 2026 setzte „Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt“ einen gelungenen Impuls für Vernetzung, Austausch und neue Perspektiven. Am 16. April lud Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt in den neu eröffneten Quadrill Tower in Linz und bot Unternehmerinnen aus unterschiedlichsten Branchen eine ansprechende Plattform.



Ein besonderes Highlight war die exklusive Führung durch das ARCOTEL im Quadrill – mit Einblicken hinter die Kulissen und einer eindrucksvollen Aussicht über Linz. Im Mittelpunkt des Programms standen Impulse von Unternehmerinnen und Führungspersönlichkeiten. Denise Halak (Tabakfabrik Linz) sprach über Stadtentwicklung und Innovation, während Anna Schmitsberger (Sparkasse Oberösterreich) das Thema finanzielle Selbstbestimmung in den Fokus stellte.



Starkes Netzwerk für Unternehmerinnen

In einer anschließenden Talkrunde diskutierten Denise Halak, Anna Schmitsberger, Renate Wimmer (ARCOTEL) sowie Simone Harrer-Mitterhauser und Kristin Aichhorn (Next Immobilien GmbH) über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in ihren Branchen. Neben den fachlichen Impulsen bot der Abend den anwesenden Unternehmerinnen zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung und zum persönlichen Austausch.



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„Der Frühlingsempfang zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig der persönliche Austausch und ein starkes Netzwerk für Unternehmerinnen sind. Es freut uns besonders, so viele engagierte Frauen zusammenzubringen und gemeinsame Impulse zu setzen“, betonte Pia Beinkofer-Edlinger, Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt“.



Ein besonderer Dank gilt Emanuel Roeseler, General Manager des ARCOTEL, sowie der Sparkasse Oberösterreich für die Unterstützung und die Möglichkeit, die Veranstaltung in diesem Rahmen und in diesen Räumlichkeiten durchführen zu können.

